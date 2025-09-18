Şırnak'ta Kanseri Yenen Gülnaz, 7 Yılın Ardından Okula Kavuştu

Şırnak'ta kanseri yenen lise öğrencisi Gülnaz okula döndü

Silopi'de yaşayan 16 yaşındaki Gülnaz Şahna, 9 yaşında yakalandığı akciğer kanserini yenerek eğitimine yeniden başladı. Uzun süren tedavi sürecinin ardından genç öğrenci, okula kavuşmanın sevincini yaşadı.

Mücadele süreci ve destek

Gülnaz, tedavi sürecinde uzaktan eğitim desteğiyle eğitimine devam etti. Ailesinin ve sağlık ekiplerinin desteğiyle 7 yıl süren tedaviyi atlattı ve bugün Habur Anadolu Lisesinde 12. sınıfa başladı.

Gülnaz, duygularını şu sözlerle paylaştı: "Bu mutluluğumu benimle paylaşan öğretmenlerime, arkadaşlarıma ve sevdiklerime teşekkür ediyorum. Sağlığıma kavuşmamda emeği geçen tüm doktorlar, hemşireler ve sağlık personeline minnettarım. Umarım benim gibi bu mücadeleyi veren herkes bir gün güzel haberi alır."

Okul yönetiminin açıklaması

Habur Anadolu Lisesi Müdürü Halil Mungan, Gülnaz'ın hastalık sürecinde okullarının desteğini sürdürdüklerini belirtti. Mungan, "12. sınıfa geldiğinde hastalığını yendiğini öğrendik. Bu haberi almak bizleri çok mutlu etti. Bundan sonra okul ortamında arkadaşları ve öğretmenleriyle eğitim hayatına devam edecek." dedi.

