Şırnak'ta Kanseri Yenen Gülnaz, 7 Yılın Ardından Okula Kavuştu

Silopi'de yaşayan 16 yaşındaki Gülnaz, 9 yaşında yakalandığı akciğer kanserini 7 yıllık tedaviyle yenip Habur Anadolu Lisesi 12. sınıfa başladı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 15:20
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 15:39
Şırnak'ta Kanseri Yenen Gülnaz, 7 Yılın Ardından Okula Kavuştu

Şırnak'ta kanseri yenen lise öğrencisi Gülnaz okula döndü

Silopi'de yaşayan 16 yaşındaki Gülnaz Şahna, 9 yaşında yakalandığı akciğer kanserini yenerek eğitimine yeniden başladı. Uzun süren tedavi sürecinin ardından genç öğrenci, okula kavuşmanın sevincini yaşadı.

Mücadele süreci ve destek

Gülnaz, tedavi sürecinde uzaktan eğitim desteğiyle eğitimine devam etti. Ailesinin ve sağlık ekiplerinin desteğiyle 7 yıl süren tedaviyi atlattı ve bugün Habur Anadolu Lisesinde 12. sınıfa başladı.

Gülnaz, duygularını şu sözlerle paylaştı: "Bu mutluluğumu benimle paylaşan öğretmenlerime, arkadaşlarıma ve sevdiklerime teşekkür ediyorum. Sağlığıma kavuşmamda emeği geçen tüm doktorlar, hemşireler ve sağlık personeline minnettarım. Umarım benim gibi bu mücadeleyi veren herkes bir gün güzel haberi alır."

Okul yönetiminin açıklaması

Habur Anadolu Lisesi Müdürü Halil Mungan, Gülnaz'ın hastalık sürecinde okullarının desteğini sürdürdüklerini belirtti. Mungan, "12. sınıfa geldiğinde hastalığını yendiğini öğrendik. Bu haberi almak bizleri çok mutlu etti. Bundan sonra okul ortamında arkadaşları ve öğretmenleriyle eğitim hayatına devam edecek." dedi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 16 yaşındaki Gülnaz Şahna, 9 yaşında yakalandığı akciğer kanserini...

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 16 yaşındaki Gülnaz Şahna, 9 yaşında yakalandığı akciğer kanserini yenerek okula kavuştu.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 16 yaşındaki Gülnaz Şahna, 9 yaşında yakalandığı akciğer kanserini...

İLGİLİ HABERLER

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
THY'ye Airline Economics'ten 3 Finansman Ödülü
2
Bayburt Spor Salonu Açıldı: Bakan Bak'tan '1 Milyon Yatak Kapasitesi' Vurgusu
3
ABD Anketi: Neredeyse Her İki Yetişkinden Biri İsrail'in Gazze Saldırılarında "Aşırıya Kaçtığını" Düşünüyor
4
Erzurum'da Ehliyetsiz 17 Yaşındaki Sürücüye 37 Bin Lira Ceza
5
Sındırgı'da Kalıcı Deprem Konutlarının Temeli Atıldı
6
Göktaş: 630 Atama ile 51.947 Şehit Yakını ve Gazi Kamuya Yerleşti

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)