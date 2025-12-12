DOLAR
Şırnak'ta Kar Esareti: Beytüşşebap Kato Dağı'nda Yollar Açılıyor

Beytüşşebap Özel İdare ekipleri, 3 bin 200 rakımlı Kato Dağı Tuzluca köyünde, eksi 20 derecede dozer ve loderlerle kapanan yolları açıyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 10:34
Şırnak'ta Kar Esareti Sürüyor

Zorlu kış şartlarında ekiplerin 24 saatlik mücadelesi

Şırnakın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağında kar nedeniyle kapanan yollar ekiplerce tek tek açılıyor.

Beytüşşebap Özel İdare ekipleri, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki, 3 bin 200 rakımlı Tuzluca köyü yolunda aralıksız karla mücadele yürütüyor.

Hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düştüğü bölgede ekipler, ağır iş makineleri olan dozer ve loderlerle kapanan yolları açıyor. Yoğun tipinin yol açmasını zorlaştırdığı güzergâhta ekipler nöbetleşe çalışarak kış boyunca kar nöbetini sürdüreceklerini belirtiyor.

Çalışmalar, ulaşım güvenliğinin sağlanması ve köy sakinlerinin erişiminin kesintiye uğramaması için kesintisiz devam ediyor.

