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Şırnak'ta Kaybolan Genç Hüsamettin Yalgettekin'in Cesedi Suriye'de Bulundu

Şırnak'ta kaybolan 22 yaşındaki Hüsamettin Yalgettekin'in cesedi Suriye'nin Derik bölgesinde bulundu.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 20:38
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 20:38
Şırnak'ta Kaybolan Genç Hüsamettin Yalgettekin'in Cesedi Suriye'de Bulundu

Çok Üzücü Bir Gelişme: Hüsamettin Yalgettekin'in Cesedi Bulundu

Şırnak'ta kaybolan 22 yaşındaki Hüsamettin Yalgettekin'in cesedi, Suriye'nin Derik bölgesinde bulundu. AFAD Şırnak İl Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Yalgettekin'den haber alamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulunarak arama çalışmaları başlattırdı.

Arama çalışmaları sürerken, Suriye'nin Derik bölgesinden gelen bir cesede ait fotoğraf, Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirildi. Bu gelişmenin ardından, cesedin teşhisi için Suriye'ye giden aile üyeleri, cesedin Hüsamettin Yalgettekin'e ait olduğunu doğruladı.

Yalgettekin’in cesedinin Şırnak'a getirileceği ve yapılacak otopsinin ardından Silopi ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Hüsamettin Yalgettekin'in en son, Cizre ilçesi Dicle Nehri kenarındaki Atatürk Parkı'nda görüldüğü bilgisi üzerine, 20 Kasım'da ekipler nehirde ve çevresinde arama çalışmaları başlatmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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