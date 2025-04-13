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Şırnak'ta Kömür Ocağında Kaya Düşmesi, Operatör Hayatını Kaybetti

Şırnak'ta kömür ocağında üzerine kaya düşen iş makinesi operatörü F.O. hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 13.04.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 16:35
Şırnak'ta Kömür Ocağında Kaya Düşmesi, Operatör Hayatını Kaybetti

Şırnak'ın Merkeze bağlı Araköy köyünde bulunan özel bir kömür ocağında korkunç bir kaza meydana geldi. İş makinesinin üzerine kaya düşmesi sonucu operatör F.O. hayatını kaybetti.

Olayın ardından, durumun acil sağlık ekiplerine bildirilmesi ile birlikte 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri derhal bölgeye sevk edildi.

İlk müdahaleyi gerçekleştiren ekipler, iş makinesi operatörü F.O.'yu sıkıştığı araçtan çıkardı. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, F.O.'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden operatörün cenazesi, otopsi işlemleri için Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şırnak'ta kömür ocağında üzerine kaya düşen iş makinesinin operatörü hayatını...

Şırnak'ta kömür ocağında üzerine kaya düşen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti.

Şırnak'ta kömür ocağında üzerine kaya düşen iş makinesinin operatörü hayatını...

Şırnak'ta kömür ocağında üzerine kaya düşen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti.

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