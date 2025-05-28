Şırnak'ta Öğrenciler İçin Açık Hava Sinema Keyfi

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde, ilkokul ve ortaokul öğrencisi 95 çocuk, açık hava sinema etkinliğinde buluştu. Etkinlik, Kaymakamlık ve Güçlükonak Eğitim, Kültür, Sanat ve Yardımlaşma Derneği iş birliğinde düzenlendi.

"Güçlükonak'ın Güçlü Gençleri Projesi" kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, Çevrimli Köyü Şehit Yarbay Melih Gülova İlk ve Ortaokulunun 95 öğrencisi, okul bahçesinde minderler üzerinde bir araya gelerek film izledi.

Öğrencilere, "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası" filminin gösterildiği açık hava sinema etkinliği sırasında çeşitli ikramlar sunuldu. Bu etkinlik, çocukların sosyal gelişimlerine katkı sağlayarak onların birlikte vakit geçirmesine olanak tanıdı.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencisi 95 çocuk, açık hava sinema etkinliğinde buluştu. "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası" filminin gösterildiği açık hava sinema etkinliğinde öğrenciler, okul bahçesinde minderler üzerinde film izledi.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencisi 95 çocuk, açık hava sinema etkinliğinde buluştu. "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası" filminin gösterildiği açık hava sinema etkinliğinde öğrenciler, okul bahçesinde minderler üzerinde film izledi.