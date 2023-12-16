Şırnak'ta petrol üretimi günlük 30 varil seviyesine ulaştı!

Günlük 30 bin varil petrol üreten iki saha, şehit Astsubay Esma Çevik ve şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın adlarını taşıyor. Bu sahalarda 2024 yılı sonuna kadar günlük 100 bin varil petrol çıkarma hedefi var. Cudi ve Gabar dağlarındaki bölge, güvenlik güçlerinin terörü bitirdiği operasyonlarla huzura kavuştu. Böylelikle, bölgenin yer altındaki zenginlikler de ortaya çıkarıldı.

Gabar Dağında 23 kuyudan günlük 30 bin varil petrol çıkaran TPAO, diğer bölgelerde de arama ve sismik faaliyetlerini sürdürüyor. Gabar ve Cudi dağlarından sonra Bestler Dereler, Feraşin ve Kato Dağı'nda da petrol potansiyeli araştırılıyor.

Kayaboyun ve Akçay köylerinde yaşayanlar, petrol bulunmasından dolayı çok sevinçli. Akçay köyünden Besna Oğuz, “Köyümüzde petrol çıktı, çok mutluyuz. Buralarda fabrikaların kurulmasını istiyoruz. Çocuklarımız batı illerine çalışmaya gidiyorlar. Beklentimiz buralarda fabrikaların kurulması ve çocuklarımızın artık uzaklara çalışmaya gitmesidir" diye konuştu.

Kayaboyun köyünün muhtarı Hakan Vural, “Bundan üç yıl önce TPAO bölgede sismik çalışması yapınca, hiçbirimiz inanmıyorduk, burada petrol çıkacağına. Tabi zamanla gelen makinelerin, gelen ekiplerin, buradaki itinalı çalışmalar sonucunda 3 yıl gibi kısa bir sürede çok güzel ve kaliteli bir petrolümüzün çıktığını görmek bizleri mutlu etti" dedi.

