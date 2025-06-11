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Şırnak'ta Şarampole Devrilen Tır Sürücüsü Ağır Yaralandı

Şırnak-Cizre kara yolunda devrilen tır sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 11.06.2025 19:31
Güncelleme Tarihi: 11.06.2025 19:31
Şırnak'ta Şarampole Devrilen Tır Sürücüsü Ağır Yaralandı

Şırnak'ta Tır Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

Şırnak'ta meydana gelen tır kazası, araç sürücüsünün ağır yaralanmasına neden oldu. Olay, Şırnak-Cizre kara yolunda, Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page Tüneli yakınlarında gerçekleşti.

Henüz sürücü ve aracın plakasının öğrenilemediği tır, kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metrelik yamaçtan şarampole devrildi. Kazanın etkisiyle tırın kabini ve dorsesi birbirinden ayrıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ağır yaralı olan tır sürücüsü Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şırnak'ta tırın şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Şırnak'ta tırın şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Şırnak'ta tırın şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Şırnak'ta tırın şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

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