Şırnak'ta Seyir Halindeki Tırda Yangın Çıktı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, seyir halindeki bir tırda yangın çıkması, bölgedeki trafiği kısa süreli aksattı. İ.T. idaresindeki 47 PV 095 plakalı tır, Cizre-Silopi çevre yolu üzerindeki Devlet Hastanesi kavşağında aniden yanmaya başladı.

Yangının balata kısmından başladığını fark eden sürücü, hemen durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine hızlı bir şekilde olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Ancak yangın sonucunda tırda çeşitli derecede hasar oluştu.

Tırın olay yerinden kaldırılmasının ardından, aksayan ulaşım kısa sürede normale döndü.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.