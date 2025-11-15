Şırnak'ta su kesintisi uyarısı: DEDAŞ iletim hattında kopma

Şırnak Belediyesi, dün akşam etkili fırtına ve yoğun yağışlar nedeniyle iletim hattı arızası sebebiyle kent merkezinde su kesintisi yaşandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 14:49
Şırnak Belediyesi, dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve yoğun yağışlar nedeniyle kent merkezinde su kesintisi yaşandığını duyurdu.

"Dün akşam etkili olan fırtına ve aşırı yağışlar nedeniyle DEDAŞ iletim hatlarında bir kopma meydana gelmiştir. Bu sebeple şehir merkezimize geçici olarak su verilememektedir. DEDAŞ ekipleri arızanın giderilmesi için çalışmalarını özveriyle sürdürmektedir. Sorun çözüldüğünde içme suyu tekrar abonelerimize ulaştırılacaktır. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz"

Durum: İletim hattı hasarı nedeniyle şehir merkezine su verilememektedir.

Müdahale: DEDAŞ ekipleri arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

