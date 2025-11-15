Şırnak'ta su kesintisi uyarısı: DEDAŞ iletim hattında kopma

Şiddetli fırtına ve yoğun yağış şehir merkezinde suyun kesilmesine yol açtı

Şırnak Belediyesi, dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve yoğun yağışlar nedeniyle kent merkezinde su kesintisi yaşandığını duyurdu.

"Dün akşam etkili olan fırtına ve aşırı yağışlar nedeniyle DEDAŞ iletim hatlarında bir kopma meydana gelmiştir. Bu sebeple şehir merkezimize geçici olarak su verilememektedir. DEDAŞ ekipleri arızanın giderilmesi için çalışmalarını özveriyle sürdürmektedir. Sorun çözüldüğünde içme suyu tekrar abonelerimize ulaştırılacaktır. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz"

Durum: İletim hattı hasarı nedeniyle şehir merkezine su verilememektedir.

Müdahale: DEDAŞ ekipleri arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

ŞIRNAK BELEDİYESİ, DÜN AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ FIRTINA VE YOĞUN YAĞIŞLAR NEDENİYLE KENT MERKEZİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANDIĞINI DUYURDU.