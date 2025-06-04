Şırnak'ta Tarihi Yüzey Araştırması: Hz. Nuh'un Mirası Keşfediliyor

Şırnak'ta arkeolojik kazılar için gerçekleştirilen yüzey araştırmaları, Hz. Nuh'un mirasının izlerini sürmeye yönelik önemli bir adım oldu. Şırnak Valiliği onayı ile oluşturulan 12 kişilik heyet, bölgedeki tarihi yerleşimleri incelemek amacıyla çalışmalarını hızlandırdı.

Yüzey araştırmasına katılan ekipte 10 arkeolog ve 2 ilahiyatçı bulundu. Heyet, Yoğurtçular (Heştan) köyü ile Hz. Nuh'un gemisinin yerinin tahmin edildiği Cudi Sefine Bölgesi ve Gabar Dağı Finik Kalesi bölgesinde incelemelerini gerçekleştirdi.

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tasavvuf Ana Bilim Başkanı Prof. Dr. İbrahim Baz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekip olarak birçok yıl boyunca Hz. Nuh'un gemisinin Ağrı Dağı'nda olduğuna dair araştırmalar yürüttüklerini, son yıllarda bu çalışmaların Cudi Dağı’na kaydığını belirtti.

Prof. Dr. Baz, "Dünyada bu konuda yoğun çalışan 5 ekibin bulunduğunu ifade ederken, kendi ekiplerinin de ABD, İtalya, Fransa ve Ukrayna’dan arkeolog ve ilahiyatçıların katılımıyla Hz. Nuh'un gemisinin yerinin tespiti için çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Ekip, Cudi Dağı’ndaki çalışmalarda, Hristiyan ve Yahudi kaynaklarında bahsedilen Hz. Nuh'un gemiden indikten sonra kurduğu Yoğurtçular köyü'nün geçmişine dair önemli tespitlerde bulundu. Kaynaklarda geçen 7 kilisenin 3’ünün konumları da belirlenmiştir.

Baz, Cudi Dağı'nda yürütülen gözlem çalışmalarıyla birlikte, arkeolojik kazıların planlandığını belirtirken, "Bölgedeki araştırmalar sonucunda, Hz. Nuh'un kurmuş olduğu kabul edilen bir köyün bulunduğu, bu yerin yeryüzündeki en kadim yerleşim yerlerinden biri olabileceği ihtimali ortaya çıkıyor" dedi.

Çalışmaların devam edeceğini ve Şırnak Valisi Birol Ekici'nin bu projeye destek verdiğini ifade eden Baz, Gabar Dağı'ndaki çalışmaların da arkeolojik değerler açısından ülke gündeminde önemli bir yer edinmesini beklediklerini belirtti.

Son olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı onayıyla kazı ve diğer işlemlerin yapılması gerektiğini, çalışmalar sonucunda bir rapor hazırlayacaklarını ve kazı çalışmalarına başlanması için bakanlığın onayını beklediklerini sözlerine ekledi.

Şırnak Valiliği onayı ile 10'u arkeolog, 2'si ilahiyatçı 12 kişilik heyet, Şırnak'ta Nuh Tufanı'ndan sonra ilk yerleşim olduğuna inanılan Yoğurtçular (Heştan) köyü ve Hz. Nuh'un gemisinin bulunduğu değerlendirilen Cudi Sefine Bölgesi ile Gabar Dağı Finik Kalesi bölgesinde yüzey araştırması yaptı.

Şırnak Valiliği onayı ile 10'u arkeolog, 2'si ilahiyatçı 12 kişilik heyet, Şırnak'ta Nuh Tufanı'ndan sonra ilk yerleşim olduğuna inanılan Yoğurtçular (Heştan) köyü ve Hz. Nuh'un gemisinin bulunduğu değerlendirilen Cudi Sefine Bölgesi ile Gabar Dağı Finik Kalesi bölgesinde yüzey araştırması yaptı.