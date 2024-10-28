Şırnak'ta Terör Operasyonu: 18 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şırnak'ta Terör Operasyonları

Şırnak ilinde, terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonlar sonucunda 18 şahıs gözaltına alındı. Yapılan resmi açıklamaya göre, Şırnak Valiliği tarafından duyurulan detaylarda, il merkezi ve çevresinde 21-27 Ekim tarihleri arasında yürütülen bu operasyonlar, terörle mücadele çerçevesinde gerçekleştirildi.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 4’ü, adli işlemler sonrasında mahkeme tarafından tutuklandı. 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları kaydedildi. Ayrıca, 3 şahsın işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Terörle mücadele çabalarının sürdüğü bu süreçte, yerel güvenlik güçlerinin gösterdiği kararlılığın önemine dikkat çekildi. Her türlü terör faaliyetinin önlenmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.