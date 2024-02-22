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Şırnak'ta terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Uludere ilçesinin Düz Dere bölgesinde, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Bozkurt 2024-16 Operasyonları kapsamında, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı’nın yönlendirdiği Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı, ara-bul-yok et stratejisi uygulayarak birçok bölgede operasyonlarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 22.02.2024 16:13
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 16:13
Şırnak'ta terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Barınak, sığınak ve yaşam alanlarının hepsi operasyonlarda yok edildi. Operasyonlar, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı’nın koordine ettiği, Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı’nın yürüttüğü ve "ara-bul-yok et” stratejisi izlediği "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Bozkurt 2024-16 Operasyonları" kapsamında, Uludere ilçesinin Düz Dere bölgesinde ve birçok bölgede devam ediyor.

Operasyonlarda, toplam 910 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı ve 910 adet RPG-7 sevk fişeğinin yanı sıra, 42, 442 ve 426 adet olmak üzere üç farklı parti halinde RPG-7 anti-tank mühimmatı ve RPG-7 sevk fişeği bulundu.

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