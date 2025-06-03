DOLAR
39,13 0,23%
EURO
44,58 0,73%
ALTIN
4.201,28 1,4%
BITCOIN
4.136.247,4 -0,92%

Şırnak'ta Tıra Gizlenmiş 30 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

Şırnak'ta bir tırda yapılan aramada 30 kilogram metamfetamin bulundu, sürücü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 15:42
Şırnak'ta Tıra Gizlenmiş 30 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

Şırnak'ta Narkotik Operasyonu

Şırnak'ta düzenlenen bir operasyonla 30 kilogram metamfetamin ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri tarafından gerçekleştirilen çalışmanın merkezinde bir tır yer alıyor.

Tırda Yapılan Arama Sonucu

Kontrol noktasında durdurulan tırda, %strong%Hector%strong% isimli narkotik köpeğinin yardımıyla detaylı bir arama yapıldı. Yapılan incelemede, aracın dingilinde ve yağ deposunda gizlenmiş toplam 12 paket metamfetamin bulundu.

Sürücü Tutuklandı

Olayın ardından gözaltına alınan tırın sürücüsü A.E., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan A.E.'nin uyuşturucu madde ticareti nedeniyle adli sürecinin devam ettiği öğrenildi.

Şırnak'ta bir tıra gizlenmiş 30 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Narkotik köpeği "Hector"un da...

Şırnak'ta bir tıra gizlenmiş 30 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Narkotik köpeği "Hector"un da katıldığı aramada, aracın dingilinin üzerinde ve yağ deposuna gizlenmiş 12 pakette 30 kilogram metamfetamin bulundu.

Şırnak'ta bir tıra gizlenmiş 30 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Narkotik köpeği "Hector"un da...

Şırnak'ta bir tıra gizlenmiş 30 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Narkotik köpeği "Hector"un da katıldığı aramada, aracın dingilinin üzerinde ve yağ deposuna gizlenmiş 12 pakette 30 kilogram metamfetamin bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Adana’da Kebabın Kalbinde Şok Skandal: At ve Eşek Eti Hakkında Endişeler Artıyor

Kurban Bayramı'nda Toplu Ulaşım Ücretsiz! Ulaştırma Bakanlığı'ndan Müjdeli Haber

Kayserililere 2 Haziran'da Yeni Toplu Taşıma Uygulaması: Gittiğin Kadar Öde

Kurban Bayramı'nda Mesai Ücretleri Uçuşa Geçiyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muş'ta 4 Kurt Yavrusu Koruma Altına Alındı
2
İshak Paşa Sarayı'nda 'Zeytindağı Çocukları' Sergisi Açıldı
3
Kırıkkale'de Otomobil Devrildi: 2 Yaralı
4
Şırnak'ta Tıra Gizlenmiş 30 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi
5
Kayseri'de Kurban Bayramı Öncesi Trafik Denetimleri Yoğunlaştı
6
Sinop Üniversitesi Mezuniyet Töreninde Gazze Saldırıları Protesto Edildi
7
TBB, 57 Belediyeye 59 Yeni Araç Hibe Etti

Kurban Bayramı'nda Mesai Ücretleri Uçuşa Geçiyor!

Kocaeli'de Damızlık Koç Desteği Projesi Başladı

Bursa'dan Çiftçilere Yüzde 100 Hibe Mazot Desteği Başladı

Akaryakıt Alacaklara Bayram Müjdesi: İndirimler Yolda!

Emeklilere ve Memurlara Bayram Müjdesi: Erken Maaş Ödeme Tarihleri Açıklandı!

Adana’da Kebabın Kalbinde Şok Skandal: At ve Eşek Eti Hakkında Endişeler Artıyor

Kepez'de Halk Market Projesi: Emeklilere ve Dar Gelirlilere Bayram Müjdesi

Halkbank'tan 85.000 TL Promosyon: Fatsa'daki Öğretmenleri Sevindirdi

Eski Tip Ehliyet Sahiplerine Uyarı: 15 TL'yi Unutursanız 7.438 TL Ceza!

Kurban Bayramı'nda Toplu Ulaşım Ücretsiz! Ulaştırma Bakanlığı'ndan Müjdeli Haber

Kırıkkale'de Orman Yangınlarına Karşı 5 Aylık Yasak İlan Edildi

Kayserililere 2 Haziran'da Yeni Toplu Taşıma Uygulaması: Gittiğin Kadar Öde