Şırnak'ta Tıra Gizlenmiş 30 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

Şırnak'ta Narkotik Operasyonu

Şırnak'ta düzenlenen bir operasyonla 30 kilogram metamfetamin ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri tarafından gerçekleştirilen çalışmanın merkezinde bir tır yer alıyor.

Tırda Yapılan Arama Sonucu

Kontrol noktasında durdurulan tırda, %strong%Hector%strong% isimli narkotik köpeğinin yardımıyla detaylı bir arama yapıldı. Yapılan incelemede, aracın dingilinde ve yağ deposunda gizlenmiş toplam 12 paket metamfetamin bulundu.

Sürücü Tutuklandı

Olayın ardından gözaltına alınan tırın sürücüsü A.E., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan A.E.'nin uyuşturucu madde ticareti nedeniyle adli sürecinin devam ettiği öğrenildi.

Şırnak'ta bir tıra gizlenmiş 30 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Narkotik köpeği "Hector"un da katıldığı aramada, aracın dingilinin üzerinde ve yağ deposuna gizlenmiş 12 pakette 30 kilogram metamfetamin bulundu.

Şırnak'ta bir tıra gizlenmiş 30 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Narkotik köpeği "Hector"un da katıldığı aramada, aracın dingilinin üzerinde ve yağ deposuna gizlenmiş 12 pakette 30 kilogram metamfetamin bulundu.