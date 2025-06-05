Şırnak'ta Uçak Yangını Tatbikatı Gerçekleştirildi

Şırnak'ta, Şerafettin Elçi Havalimanı'nda kapsamlı bir uçak yangını tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürlüğü koordinesinde İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İdil Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle yapıldı.

Yaklaşık 50 personelin katılımıyla düzenlenen tatbikat, personelin tecrübe kazanması ve araç performanslarının test edilmesi amacıyla planlandı. Senaryo gereği, kuleden alınan uçak kazası ihbarıyla harekete geçen Acil Yardım ve Afet Yönetimi ekipleri, hava aracına hızlıca müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yardıma gelen diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ekipleri ise uçaktaki yaralıları güvenli bir şekilde kurtardı.

İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel, "Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı acil durum ekiplerinin performansının test edilerek tecrübe kazanmalarını sağlamak amacıyla ateşli yangın tatbikatı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Tatbikatta yüksek performans gösteren tüm personelimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim." dedi.

Şırnak'ta Şerafettin Elçi Havalimanı'nda uçak yangını tatbikatı gerçekleştirildi. Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürlüğü koordinesindeki tatbikat, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İdil Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde yapıldı.

Şırnak'ta Şerafettin Elçi Havalimanı'nda uçak yangını tatbikatı gerçekleştirildi. Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürlüğü koordinesindeki tatbikat, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İdil Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde yapıldı.