Şırnak'ta Üni Öğrencileri Hasta Çocuklar İçin Moral Etkinliği Düzenledi

Şırnak'ta Üni Öğrencilerinden Anlamlı Etkinlik

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, üniversite öğrencileri hasta çocuklara umut ve neşe vermek amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Etkinlik, Silopi Devlet Hastanesi ve Şırnak Üniversitesi Silopi Meslek Yüksekokulu (MYO) Çocuk Gelişimi Bölümü işbirliğiyle yapıldı.

Çocukların Yüzü Güldü

Hastanedeki çocukların moral ve motivasyonunu artırmayı hedefleyen bu etkinlikte, öğrenciler giydikleri masal kahramanı kostümleriyle çocuklarla çeşitli oyunlar oynayıp, şarkılar söylediler. Bu sayede çocuklar eğlenceli anlar yaşarken, unutulmaz bir gün geçirdiler.

Amacımız Mutlu Olmalarını Sağlamak

Silopi MYO Çocuk Gelişimi Bölümü'nde Öğretim Görevlisi Esma Türkyılmaz, "Etkinlikle hasta çocukları ve ailelerini mutlu etmeyi amaçlıyoruz," dedi. Bir öğrenci Aslı Sidar ise çocuklarla vakit geçirmenin son derece keyifli olduğunu belirtti.

Güzel Anılar Birikti

Öğrenci Hüsna Kaplan ise, "Arı kostümü giydim. Çocukları eğlendirmek için hastanedeydik. Onlar mutlu olunca biz de mutlu olduk," diyerek etkinliğin önemine vurgu yaptı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde üniversite öğrencileri hasta çocuklar için etkinlik gerçekleştirdi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde üniversite öğrencileri hasta çocuklar için etkinlik gerçekleştirdi.