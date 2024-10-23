Şırnak'ta Üniversite Öğrencileri Gazze Saldırılarına Karşı Slogan Attı

Gazze Saldırılarına Tepki Yürüyüşü

Şırnak'ta üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla "Yüreğimde Filistin" temalı bir yürüyüş düzenledi.

Öğrenciler Bir Araya Geldi

Üniversitenin fuaye alanında toplanan öğrenciler, Türk ve Filistin bayraklarıyla İktisat Fakültesi'ne kadar yürüyerek protestolarını dile getirdi.

Açıklama Kenan Eren'den

Yürüyüş esnasında gazetecilere açıklamalar yapan öğrencilerden Kenan Eren, İsrail'in sivil yerleşim yerlerini hedef alarak masum insanları öldürdüğünü ifade etti. Eren, Avrupa devletlerinin bu durum karşısında sessiz kalmalarını eleştirerek tepkisini şu şekilde dile getirdi:

"Avrupa devletleri, kardeşlerimize yapılan saldırılara karşı kör, sağır ve dilsiz hale gelmiş durumda. Vatanını koruyan mücahitlere yönelik eleştiriler yaparak, İsrail'in zalimlerine dolaylı destek veriyorlar. Filistin, uzun bir süre boyunca haksızlıklara karşı dimdik durmaya devam ediyor."

Filistin'in Mücadelesi

Eren, Filistin halkının direnişinin sadece toprak mücadelesi değil, aynı zamanda insan onuru, hak ve adalet mücadelesi olduğunu vurgulayarak, şu sözleri ekledi:

"Her karış topraklarında şehitlerin kanı, sahip oldukları her taşında özgürlüğe duyulan özlem saklı. Filistin, dünya için bir vicdan aynasıdır ve bu aynaya baktığımızda insanlığın gerçek yüzünü görebiliyoruz."

Destekleyen Sivil Toplum Kuruluşları

Etkinliğe, Şırnak'taki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de destek verdi. Protesto, Gazze'deki durumu dile getiren toplumsal bir dayanışma örneği olarak kayıtlara geçti.

Şırnak'ta üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına "Yüreğimde Filistin" temasıyla yürüyerek tepki gösterdi. Öğrenciler adına açıklamayı Kenan Eren (sol 2) yaptı.

Şırnak'ta üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına "Yüreğimde Filistin" temasıyla yürüyerek tepki gösterdi. Öğrenciler adına açıklamayı Kenan Eren (sol 2) yaptı.