Şırnak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Operasyon ve ele geçirilenler

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube müdürlüklerince yürütülen çalışmada, Cizre ilçesinde 5 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, ev ve iş yerlerinde narkotik detektör köpekleri "Sayaç" ve "Vade"'nin yardımıyla yapılan aramalarda 42 bin 300 kök Hint keneviri, 50 kilogram kubar esrar ile 2 uzun namlulu silah ve av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltılar sürüyor

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

