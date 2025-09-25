Şırnak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Cizre'de düzenlenen operasyonda 42 bin 300 kök Hint keneviri, 50 kilogram kubar esrar ve silah ele geçirildi; 5 şüpheli gözaltında.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 22:27
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 22:36
Operasyon ve ele geçirilenler

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube müdürlüklerince yürütülen çalışmada, Cizre ilçesinde 5 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, ev ve iş yerlerinde narkotik detektör köpekleri "Sayaç" ve "Vade"'nin yardımıyla yapılan aramalarda 42 bin 300 kök Hint keneviri, 50 kilogram kubar esrar ile 2 uzun namlulu silah ve av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltılar sürüyor

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 5 zanlı yakalandı. Operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde narkotik detektör köpekleri "Sayaç" ve "Vade"nin yardımıyla yapılan aramada, 42 bin 300 kök Hint keneviri, 50 kilogram kubar esrar, 2 uzun namlulu silah ve av tüfeği ele geçirildi.

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim