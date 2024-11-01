Şırnak'ta Yaralı Atmaca Doğaya Kavuştu

Yaralı Atmaca Doğaya Salındı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaralı olarak bulunan atmaca kuşu, tedavi sürecinin ardından tekrar doğaya salındı. İlçe kırsalında vatandaşlar tarafından önceki gün fark edilen atmaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Tedavi Süreci

Yaban hayvanı olarak önemli bir yere sahip olan atmaca, merkezdeki 2 günlük tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Kuş, tedavi sonrası Güçlükonak ilçesinin kırsal alanında doğaya geri bırakıldı.

Çağrı

Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, doğada yaralı veya hasta yaban hayvanlarına rastlayan vatandaşları bilgilendirerek, bu tür durumların kendilerine iletilmesini istedi. Bu sayede doğal yaşamın korunmasına katkıda bulunulabileceğini vurguladı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaralı halde bulunan atmaca kuşu, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaralı halde bulunan atmaca kuşu, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.