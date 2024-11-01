DOLAR
34,33 -0,29%
EURO
37,35 0,08%
ALTIN
3.037,98 -0,49%
BITCOIN
2.408.531,95 -0,32%

Şırnak'ta Yaralı Atmaca Doğaya Kavuştu

Cizre'de yaralı bulunan atmaca, tedavisinin ardından doğada özgürlüğüne döndü.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 14:54
Şırnak'ta Yaralı Atmaca Doğaya Kavuştu

Yaralı Atmaca Doğaya Salındı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaralı olarak bulunan atmaca kuşu, tedavi sürecinin ardından tekrar doğaya salındı. İlçe kırsalında vatandaşlar tarafından önceki gün fark edilen atmaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Tedavi Süreci

Yaban hayvanı olarak önemli bir yere sahip olan atmaca, merkezdeki 2 günlük tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Kuş, tedavi sonrası Güçlükonak ilçesinin kırsal alanında doğaya geri bırakıldı.

Çağrı

Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, doğada yaralı veya hasta yaban hayvanlarına rastlayan vatandaşları bilgilendirerek, bu tür durumların kendilerine iletilmesini istedi. Bu sayede doğal yaşamın korunmasına katkıda bulunulabileceğini vurguladı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaralı halde bulunan atmaca kuşu, tedavisinin ardından doğaya...

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaralı halde bulunan atmaca kuşu, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaralı halde bulunan atmaca kuşu, tedavisinin ardından doğaya...

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaralı halde bulunan atmaca kuşu, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

İLGİLİ HABERLER

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kuzey Kore Hwasong-19'u Test Etti
2
Diddy'nin Davasında Avukatların Kontrol Mücadelesi
3
Rusya, Ukrayna'da 12 Yerleşim Birimini Ele Geçirdi
4
İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırıları Sonucu 9 Filistinli Hayatını Kaybetti
5
Pençe-Kilit Operasyonu'nda Terörist Mühimmat ve Malzeme Ele Geçirildi
6
Tekirdağ'da Kreşte Şiddet İddiası: Dava Devam Ediyor
7
Türkiye, Dünyaca Ünlü İsimlerin Konserlerine Ev Sahipliği Yapacak

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de