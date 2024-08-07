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Şırnak'ta Yaralı Gece Balıkçılı Kuşu Tedavi Ediliyor

Silopi'de yaralı bulunan gece balıkçılı kuşu, yetkililer tarafından tedavi altına alındı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 12:33
Şırnak'ta Yaralı Gece Balıkçılı Kuşu Tedavi Ediliyor

Şırnak'ta Gece Balıkçılı Kuşu Kurtarıldı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaralı şekilde bulunan gece balıkçılı kuşu, tedaviye alındı. İlçenin kırsal alanında yaralı bir kuş bulan bir vatandaş, durumu yetkililere bildirdi.

Yetkililer Harekete Geçti

Vatandaşın ihbarı sonrasında, Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekibi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, yaralı kuşu alarak Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi’ne götürdüler.

Kuşun Tedavisi Devam Ediyor

DKMP Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kuşumuzun bakım ve rehabilitasyon süreci başlatıldı. Sağlığına kavuştuktan sonra, tekrar doğal ortamına bırakmayı hedefliyoruz." sözlerini kullandı. Ayrıca, Kalay, doğada yaralı veya bitkin halde buldukları hayvanlarla ilgili olarak, vatandaşların emniyet, jandarma veya kendilerine bilgi vermelerini önemle tavsiye etti.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaralı bulunan gece balıkçılı kuşu, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve...

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaralı bulunan gece balıkçılı kuşu, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi'ne getirilerek, tedaviye alındı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaralı bulunan gece balıkçılı kuşu, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve...

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaralı bulunan gece balıkçılı kuşu, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi'ne getirilerek, tedaviye alındı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaralı bulunan gece balıkçılı kuşu, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve...

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaralı bulunan gece balıkçılı kuşu, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi'ne getirilerek, tedaviye alındı.

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