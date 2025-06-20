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Şırnak’ta Yaralı Kerkenez ve Ev Kırlangıcı Doğaya Salındı

Şırnak’ta tedavi edilen kerkenez ve ev kırlangıcı, doğal yaşam alanlarına geri bırakıldı.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 16:37
Şırnak’ta Yaralı Kerkenez ve Ev Kırlangıcı Doğaya Salındı

Şırnak’ta Doğanın Korunmasına Önem Veriliyor

Şırnak’ta yaralı ve bitkin durumda bulunan kerkenez ve ev kırlangıcı, tedavi sürecinin ardından doğaya yeniden salındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, bu anlamlı olayı sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

Yaralı Kuşlar Kurtuluşlarına Kavuştu

Silopi ilçe kırsalı ile şehir merkezinde tespit edilen iki kuş, görevli ekipler tarafından teslim alınarak gerekli tedavi süreçlerine tabi tutuldu. Uzmanlar tarafından sağlığına kavuşturulan kuşlar, şimdi doğal yaşamlarına geri döndü.

Ekibin yaptığı başarılı çalışmalar, doğa koruma ve hayvan hakları konusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Doğaya yeniden salınan kerkenez ve ev kırlangıcı, bölgenin ekosistemine katkı sağlamaya devam edecek.

Şırnak'ta yaralı ve bitkin halde bulunan kerkenez ile ev kırlangıcı, tedavilerinin ardından doğaya...

Şırnak'ta yaralı ve bitkin halde bulunan kerkenez ile ev kırlangıcı, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

Şırnak'ta yaralı ve bitkin halde bulunan kerkenez ile ev kırlangıcı, tedavilerinin ardından doğaya...

Şırnak'ta yaralı ve bitkin halde bulunan kerkenez ile ev kırlangıcı, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

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