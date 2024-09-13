Şırnak'ta Yaralı Kızıl Şahin ve Balaban Kuşu Kurtarıldı

Şırnak'ta yaralı bulunan kızıl şahin ve balaban kuşu, tedavi için acil müdahale birimine sevk edildi.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 14:19
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 14:19
Şırnak'ta Yaralı Kızıl Şahin ve Balaban Kuşu Kurtarıldı

Şırnak'ta Yaralanan Kuşlar Tedavi Ediliyor

Şırnak'ın Cizre ilçesi kırsal alanında, yaralı ve bitkin halde bulunan iki kuş, tedavi altına alınmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.

Yaralı Kuşların Bakanlığına İhbarı

Kızıl şahin ve balaban kuşunu bulan duyarlı vatandaşlar, durumu Cizre Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğüne bildirdi. Ekipler, kuşları en kısa sürede alarak Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi'ne götürdü.

Tedavi Süreci ve Doğaya Dönüş

Orhan Kalay, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü, yaralı kuşların vatandaşlar tarafından kendilerine ulaştırıldığını belirtti. Kalay, kuşların tedavi süreçlerinin ardından tekrar doğaya bırakılacağını açıkladı.

Bu olay, hayvan koruma bilincinin artması ve doğaya olan duyarlılığın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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