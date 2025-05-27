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Şırnak'taki Trafik Kazasında Ölü Sayısı 4'e Yükseldi

Şırnak-Cizre kara yolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 14:53
Şırnak'taki Trafik Kazasında Ölü Sayısı 4'e Yükseldi

Şırnak'taki Trafik Kazası Faciası

Şırnak-Cizre kara yolunda 24 Mayıs'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Kazada yaralanan Ceylan Aytaş (27), tedavi gördüğü Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Cenaze Töreni Gerçekleştirildi

Hastane morgundan alınan Aytaş'ın cenazesi, Şırnak'ın Silopi ilçesine getirildi. Ceylan Aytaş’ın cenazesi, Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Mekke Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Bişak Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaza, Mehmet Aytaş (61) yönetimindeki 06 EB 4237 plakalı hafif ticari aracın, Şırnak-Cizre kara yolu tünel mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu gerçekleşti. Kazada Azime Aytaş (64) ve kızları Nesrin (26) ile Sibel Aytaş olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar Durumunu Kayıt Ediyor

Kazada yaralanan sürücü, Leyla (29) ve Ceylan Aytaş, sağlık ekiplerince ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ceylan Aytaş, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti ve bu süreçte kurtarılamadı.

Şu an için yaralı 2 kişinin Şırnak Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam etmektedir.

Şırnak'taki trafik kazasında 1 kişi daha yaşamını yitirirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e...

Şırnak'taki trafik kazasında 1 kişi daha yaşamını yitirirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Yakınları tarafından hastane morgundan alınan Aytaş'ın cenazesi, Şırnak'ın Silopi ilçesi Başak Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şırnak'taki trafik kazasında 1 kişi daha yaşamını yitirirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e...

Şırnak'taki trafik kazasında 1 kişi daha yaşamını yitirirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Yakınları tarafından hastane morgundan alınan Aytaş'ın cenazesi, Şırnak'ın Silopi ilçesi Başak Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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