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Şırnak YEDAM: 4 Yılda 234 Kişiye Danışmanlık Hizmeti

Şırnak'taki YEDAM, 4 yılda bağımlılıkla mücadele eden 234 kişiye danışmanlık hizmeti sundu.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 15:34
Şırnak YEDAM: 4 Yılda 234 Kişiye Danışmanlık Hizmeti

Şırnak YEDAM'da Bağımlılıkla Mücadeleye Önemli Destek

Şırnak'ta Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), bağımlılıkla mücadele eden bireylere sunmuş olduğu psikososyal destek hizmetleri ile dikkat çekiyor. 2019 yılında kurulan bu merkez, son dört yılda 234 danışan ile ailelerine, bağımlılıkla baş etme konusunda önemli destekler sağladı.

Ücretsiz Danışmanlık Hizmeti

YEDAM, tütün, alkol, madde, internet ve kumar bağımlılığından kurtulmak isteyenlere ücretsiz hizmet veriyor. Merkezdeki sosyal hizmet uzmanı Beşire Çelebi Şen, danışanların bilgilerini kesinlikle paylaşmadıklarını belirterek, bu durumun bağımlılık tedavisine yönelmeleri açısından etkili olduğunu ifade etti.

Çeşitli Hizmetlerle Bağımlılıkla Mücadele

Ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sunan uzmanlar, bağımlı bireylerin ilk başvurusunda uzman klinik psikologlar tarafından değerlendirildiğini ve bireyin ihtiyaçlarına göre bir tedavi planı oluşturulduğunu vurguladı. Şen, “En az 6 ay 1 yıl boyunca her hafta 45 dakika psikoterapi takip görüşmeleri yapıyoruz.” dedi. Ayrıca, bağımlılığın aynı zamanda bir aile hastalığı olması nedeniyle, aile görüşmelerinin de gerçekleştirildiğini belirtti.

Danışanlara Ekstra Destekler

Merkez, bağımlı bireylerin sosyal hayata yeniden uyum sağlamaları amacıyla farklı atölye çalışmalarına da ev sahipliği yapıyor. Spor, gastronomi, grafik tasarım ve el sanatları atölyeleri sayesinde danışanların boş zamanlarını verimli geçirmeleri ve meslek edinmelerine yönelik faaliyetler düzenleniyor. Şen, “Bu sayede, danışanın tedavi sürecinde kalmasını amaçlıyoruz. Şırnak YEDAM olarak 4 yılda toplamda yaklaşık 1800 görüşme gerçekleştirdik.” şeklinde ifade etti.

Şırnak'ta bağımlılıkla mücadele edenlere psikososyal destek hizmeti sunulan Yeşilay Danışmanlık...

Şırnak'ta bağımlılıkla mücadele edenlere psikososyal destek hizmeti sunulan Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) 4 yılda 234 danışan ve aileleriyle görüşme yapıldı.

Şırnak'ta bağımlılıkla mücadele edenlere psikososyal destek hizmeti sunulan Yeşilay Danışmanlık...

Şırnak'ta bağımlılıkla mücadele edenlere psikososyal destek hizmeti sunulan Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) 4 yılda 234 danışan ve aileleriyle görüşme yapıldı.

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