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Şırnaklı Annelerin Özverili Mücadelesi ile Hastalıkla Savaşan Çocuklar

Şırnak'ta yaşayan anneler, hasta ve engelli çocuklarına şefkatle bakarak hayata bağlıyor.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 13:06
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 13:06
Şırnaklı Annelerin Özverili Mücadelesi ile Hastalıkla Savaşan Çocuklar

Şırnaklı Anneler, Çocuklarına Umut Oluyor

Şırnak'ta yaşayan Fehime Gök ve Vesile Abay, hasta ve engelli çocuklarına karşı gösterdikleri özverili mücadeleyle çevrelerinden takdir toplamaya devam ediyor. Özellikle 3 çocuğu epilepsi hastası olan Fehime Gök, evlatları için hayatını adamakta kararlı.

Fehime Gök'ün Çocuklarına Bağlılığı

Vakıfkent Mahallesi'nde yaşayan 8 çocuklu Gök ailesinin, epilepsi hastası çocukları Musa (35), Sevim (30) ve Sabri'ye anneleri Fehime Gök, bir an olsun göz kulak olmaktan vazgeçmiyor. Eşini 2 yıl önce kaybeden Gök, çocuklarının bakımını büyük bir özveriyle yürütüyor. "Hiçbir şey evlat gibi olmuyor. Devamlı onlarla birlikteyim" diyen Gök, çocukları için yaşadığı zorlukları ise şu şekilde ifade ediyor:

"Tek kaygım ölürsem onlara ne olacak? Bakıma ihtiyaçları var ve kriz geçiriyorlar. Hiçbir yere gidemiyorum. Ayrıca yağ ve kilo problemleriyle mücadele etmek zorundayım, zira çocuklarım hareketsiz kaldıkları için bu durum ortaya çıkıyor."

Vesile Abay ve Çocuklarına Şefkat Dolu Bakım

Gündoğdu Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi Vesile Abay da bedensel ve zihinsel engelli 17 yaşındaki kızı Hicran ve 6 yaşındaki epilepsi hastası oğlu Mustafa'ya fedakarca bakarak onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Abay, çocuklarının bakımının zorlaştığını ifade ederek, devletin kendisine sağladığı destekle bu zorluğu aşmaya çalıştığını belirtti.

"Allah devletimize zeval vermesin. O bakıcı maaşını almasaydım, bu şartlarda hiç bakamazdım. Evlatlarıma baktığım için hiçbir zaman şikayet etmedim. Her zaman şükrediyorum," diyen Abay, çocuklarına olan bağlılığını ve sevgisini dile getiriyor.

Şırnak'ta yaşayan 2 anne şefkatle baktıkları hasta ve engelli çocuklarını hayata bağladı. Gündoğdu...

Şırnak'ta yaşayan 2 anne şefkatle baktıkları hasta ve engelli çocuklarını hayata bağladı. Gündoğdu Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi Vesile Abay da bedensel ve zihinsel engelli 17 yaşındaki kızı Hicran ve 6 yaşındaki epilepsi hastası oğlu Mustafa'ya özveriyle bakıyor.

Şırnak'ta yaşayan 2 anne şefkatle baktıkları hasta ve engelli çocuklarını hayata bağladı. Gündoğdu...

Şırnak'ta yaşayan 2 anne şefkatle baktıkları hasta ve engelli çocuklarını hayata bağladı. Gündoğdu Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi Vesile Abay da bedensel ve zihinsel engelli 17 yaşındaki kızı Hicran ve 6 yaşındaki epilepsi hastası oğlu Mustafa'ya özveriyle bakıyor.

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