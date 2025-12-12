Şırnaklı Öğrencilerden Filistin’e Şiirli Destek

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesindeki İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Filistin’de savaş mağduru çocuklara destek olmak amacıyla anlamlı bir proje hayata geçirdi. Beldenin farklı noktalarında düzenlenen şiir dinletileriyle toplumsal farkındalık yaratıldı.

Projenin Amacı

Okul tarafından planlanan etkinliklerle, savaşın etkilerini yaşayan çocukların yanında olduklarını hissettirmek hedeflendi. Projenin sürdürülebilir olması için okul yönetimi ve öğrenciler projeye destek olmaya çağrıda bulundu: bu projenin devamlılığını sağlamak için herkesi projeye destek olmaya davet etti.

Katılımcıların Sözleri

Edebiyat öğretmeni Dilan Çağatay projeyi başlatmalarının nedenini şöyle anlattı: ’’Bu projede yer almak beni mutlu etti. Umarım amacına ulaşmıştır’’

Öğrenci Elif Bayram duygularını şu sözlerle paylaştı: ’’Arkadaşlarımız ve edebiyat öğretmenlerimizle beraber güzel bir proje geçirdik hayata. Çok gururlandık’’

Öğrencilerden Barış Aydemir ise, ’’Filistin için projede yer aldım. Kardeşlerimizin yanında olmak önemli. Çok mutlu ve gururluyum’’ dedi.

Etkinlik, yerel toplumu bir araya getirirken, katılımcılar projenin genişletilmesi ve daha fazla destekçiyle sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

ŞIRNAK’TA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER ANLAMLI BİR PROJE HAYATA GEÇİRDİ. TARİHİ TAŞ EVLER VE YIKILMIŞ EVLERİN ÖNÜNDE FİLİSTİN’E DESTEK ŞİİRLERİ OKUNDU.