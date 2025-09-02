DOLAR
Siros Adası'ndan 8 Eylül'de Gazze'ye: Küresel Sumud Filosu'na Katılacak Gemi

Siros Adası'ndan 8 Eylül'de hareket edecek gemi, Küresel Sumud Filosu kapsamında Gazze'ye yardım taşıyacak; Atina'daki 31 Ağustos konserinde toplanan yardımlar yola çıkacak.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 19:28
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 19:28
Siros Adası'ndan 8 Eylül'de Gazze'ye: Küresel Sumud Filosu'na Katılacak Gemi

Siros'tan Gazze'ye dayanışma rotası: 8 Eylül'de yola çıkıyor

Yunanistan'daki March to Gaza Greece inisiyatifi, Ege'deki Siros Adası'ndan 8 Eylül tarihinde hareket edecek bir geminin Küresel Sumud Filosuna katılacağını açıkladı. İnisiyatif, duyuruyu ABD merkezli Facebook sayfası üzerinden paylaştı.

Siros'taki tepki ve dayanışma

Açıklamada, Siros'un seçimli bir başlangıç noktası olduğu vurgulanarak ada sakinlerinin İsrail yolcu taşıyan kruvaziyer gemisine yönelik ilk tepkinin burada verildiği hatırlatıldı. Metinde, Siros'ta ortaya çıkan direniş ve dayanışma dalgasının tüm Yunanistan'a yayıldığı ifade edildi.

Açıklamada yer alan ifadelere göre, Siros adası toplumu "işbirliğine hayır" diyerek ve "soykırım turizmine" karşı tepki gösterdi; şimdi bu adadan, halkların adalet mücadelesini yerel topluluklarla birleştiren bir yolculuk başlayacak.

Program ve taşınacak yardımlar

İnisiyatif, geminin 31 Ağustos Pazar akşamı Yunanistan'ın başkenti Atina'da Filistin'e destek için düzenlenen konserde toplanan temel ihtiyaç ve yardım malzemelerini Gazze'ye taşıyacağını bildirdi. Programa göre, 7 Eylül'de Filistin halkına destek için büyük bir konser düzenlenecek; ardından 8 Eylül'de geminin Gazze'ye gitmek üzere demir alacağı saatte bir destek eylemi gerçekleştirilecek.

Geçmiş eylemler ve protestolar

Temmuz ayında Siros'a gelen ve İsrailli yolcular taşıyan CROWN IRIS adlı kruvaziyer, adada toplanan göstericiler tarafından protesto edilmişti. Limanda toplanan eylemciler "Filistin'e özgürlük" sloganları atarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınamıştı. Benzer eylemler söz konusu geminin uğradığı diğer limanlarda da düzenlenmişti.

Ayrıca, başkent Atina başta olmak üzere birçok turistik noktada 10 Ağustos'ta Filistin'e destek ve Gazze'deki sivil kayıplara dikkat çekmek amacıyla gösteriler yapıldı. "Filistin için Eylem Günü" kapsamında March to Gaza inisiyatifinin çağrısıyla ülke genelinde 105'ten fazla noktada eş zamanlı etkinlikler düzenlendi.

Küresel Sumud Filosu ve Sumud kavramı

Küresel Sumud Filosu, Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak amacıyla, 44'ten fazla ülkenin desteğiyle oluşturulan uluslararası sivil yardım filosu olarak tanımlanıyor. Bu filo bünyesindeki tekneler Gazze'ye yardım götürmeyi hedefliyor.

Sumud kelimesi Arapça'da "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamına geliyor. Açıklamada, Sumud kavramının 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştüğü; toprakta kalma, kimlik ve kültürü yaşatma ve şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnme anlayışını ifade ettiği belirtildi. Sanatsal etkinliklerde Sumud'u tasvir etmek için zeytin ağacı ve köylü hamile kadın sembollerinin kullanıldığı hatırlatıldı.

İnisiyatifin açıklaması, Siros'tan Gazze'ye doğru yola çıkacak geminin hem sembolik hem de fiili bir dayanışma eylemi olduğu ve Filistin halkının sesini yeniden uluslararası gündeme taşımayı amaçladığı şeklinde sonlandırıldı.

