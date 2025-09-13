Siros'ta '48-Büyük İskana Direniş' Gösterimi: Filistin Direnişi ve Küresel Sumud Filosu

Siros'ta '48-Büyük İskana Direniş' belgeseli izleyiciyle buluştu

Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na katılmak üzere yarın yola çıkması beklenen teknenin bulunduğu Siros Adası'nda, Yunan yapımı "48-Büyük İskana Direniş" belgeselinin gösterimi gerçekleştirildi.

Belgeselin ortaya çıkışı ve içeriği

Belgeselin yapımcılarından soyadını belirtmeyen Evgenia, AA muhabirine yaptığı açıklamada filmin fikrinin 2022'de Batı Şeria'ya yaptıkları iki ziyaretin ardından doğduğunu söyledi: "Oradaki Filistinliler ve özgürlük mücadelesi veren aktivistlerle tanıştık. Onlar bize sesimizi dışarıya taşıyın dediler. Bu film tam da bunun için çekildi."

Evgenia, belgeselde Nabi Salih, Hebron, Cenin ve Şeyh Cerrah bölgelerinden insanların hikayelerine yer verildiğini; evlerin gasbedilmesi, serbest dolaşımın engellenmesi, kontrol noktalarındaki uygulamalar ve tutuklamaların filmde aktarıldığını belirtti.

"Belgesel, Filistin direnişini sadece bir çatışma meselesi olarak değil, günlük yaşamın bir parçası olarak anlatıyor," diyen Evgenia, filmin ilk gösteriminin 2024'te yapıldığını ve Yunanistan'daki çeşitli sosyal alanlar, sinemalar ve festivallerde izlendiğini kaydetti.

Yapımcı, izleyicilerden en sık gelen geri bildiriminin bu hikayeleri ilk kez gördükleri şeklinde olduğunu, bunun Filistin meselesinin günlük hayat ayrıntılarını görünür kıldığını vurguladı. Belgeselin uluslararası festivallere de seçildiğini söyleyen Evgenia, "Yakında Londra'daki Filistin Film Festivali'nde gösterilecek. Filistin halkının hikayesini daha çok insana ulaştırmak bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Gösterim ve destek

Gösterim, yarın Siros Adası'ndan Gazze'ye yola çıkacak filonun gönüllüleri ve destekçilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Yunan yapımı belgesel, izleyicilerden yoğun ilgi ve beğeni topladı.

Küresel Sumud Filosu hakkında

Küresel Sumud Filosu, Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak amacıyla 44'ten fazla ülkenin desteğiyle oluşturulan uluslararası sivil yardım filosu olarak faaliyet gösteriyor. Filoya bağlı tekneler 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıktı. Aynı gün İtalya'nın Cenova kentinden de toplamda 300 ton yardım malzemesi taşıyan tekneler filoya katılmak üzere Akdeniz'e açıldı.

Arapça’da "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüşmüştür. Sumud; toprakta kalma, kimlik ve kültürü yaşatma, şiddet içermeyen sivil itaatsizlik ve alternatif kurumlar inşa etme yollarını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın imgeleri bu kavramı tasvir etmek için sıklıkla kullanılıyor.

