Sırp Cumhurbaşkanı Vucic: ABD NIS'e Yaptırım Uygulayacak

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ABD'nin Sırbistan Petrol Endüstrisi'ne (NIS) kapsamlı yaptırımlar uygulayacağını duyurdu.

Vucic, Sırbistan Radyo ve Televizyonu (RTS) ile gerçekleştirdiği mülakatta, uzun süredir tartışılan olası ABD yaptırımları hakkında önemli bilgiler paylaştı. ABD'nin 10 veya 13 Ocak'ta NIS'e yönelik yaptırımlar uygulayacağını ifade eden Vucic, "Yaptırımlar, Rusya'nın savaş çabalarıyla ya da maddi bir durumla alakalı değil. ABD'nin, Sırbistan'ı cezalandırmak istediğini düşünmüyorum; ancak onların tarafında olmamızı istiyorlar." dedi.

Vucic, yaptırımlara ilişkin iki belirsiz noktaya dikkat çekti: "Birincisi, bu yaptırımlar Rus yönetiminin tamamını mı etkileyecek yoksa hisse şeklinde mi olacak? İkincisi ise yaptırımların ne zaman uygulanacağı. Mümkün olduğunca bize en uzun süreyi tanımalarını talep ettim. Nasıl olacak, göreceğiz." şeklinde konuştu.

Yeni ABD Maliye Bakanı ile bir görüşme gerçekleştireceğini belirten Vucic, Donald Trump ve yönetiminin göreve başlamasıyla birlikte birçok tedbirin kaldırılacağına inandığını vurguladı.

Vucic ayrıca, Sırbistan'ın yeterince petrol rezervine sahip olduğunu ve vatandaşların "bidon" kaygısına kapılmamaları gerektiğini kaydetti.

Sırbistan Madencilik ve Enerji Bakanı Dubravka Djedovic Handanovic, NIS'e uygulanacak olası yaptırımların etkilerini azaltmak ve Rusya ile gaz görüşmelerini sürdürebilmek adına iki farklı ekibin kurulduğunu açıkladı.

Ulusal basın, NIS'in çoğunluk hisselerinin 2008 yılından bu yana Gazprom Neft'in elinde olduğunu duyurdu. ABD ve Avrupa Birliği, Gazprom Neft'i 2014 yılında kara listeye aldığını açıklamıştı.