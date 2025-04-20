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Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumu Stabil, Kardeşi Ümitli

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Önder, ağabeyinin sağlık durumunun stabil olduğunu belirterek umutlarının sürdüğünü ifade etti.

Yayın Tarihi: 20.04.2025 19:36
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 19:36
Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumu Stabil, Kardeşi Ümitli

Önder'in Sağlık Durumu ve Kardeşinin Açıklamaları

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Önder, ağabeyinin sağlık durumu hakkında önemli bilgiler paylaştı. Ali Önder, hastane önünde yaptığı açıklamada, "Durumun şu an için stabil gitmesi hasta için olumlu bir süreç deniliyor. Çünkü vücudun, organların dinlenmesi gerekiyor. Ümitliyiz, bekliyoruz." dedi.

Ali Önder'den Açıklama

Ağabeyinin tedavi gördüğü hastanede basın mensuplarına konuşan Ali Önder, ağabeyinin durumunun stabil olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti. "Önder’in tepki verip vermediği" sorusuna ise Ali Önder, "Onun bir ölçüt olmadığını da biliyoruz. Yeğenim ilk görüşünde evet o tepkiyi vermişti ama bunun evreleri, devreleri var. Yani çünkü uyutulma süreci var." şeklinde yanıt verdi.

Büyük Özlemler ve Ziyaretler

Ali Önder, ağabeyini henüz görmediğini dile getirerek, "Ziyarete girmemeye büyük özen gösteriyorum. Burada bir mucize gerçekleştiriyor, hocalarımız resmen iğneyle kuyu kazıyor. Şimdi böylesi bir emekle geri döndürülen bir hastaya gidip üzerimden bir şey bırakmak istemiyorum. Bir an evvel iyileşsin, aramıza dönsün." ifadelerini kullandı.

Ameliyat Sonrası Gelişmeler

Ameliyattan sonra kalbin kapatılmadığına ilişkin iddialara da açıklık getiren Ali Önder, "Operasyondan sonra tedbir amaçlı göğüs kapatılmamıştı ama bugün karar verdiler, kapattılar." bilgisini paylaştı.

Yılmaz Erdoğan'ın Ziyareti ve Mesajı

Öte yandan, ünlü oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, hastaneye gelerek Önder'in ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, Önder'in çok sevdiği bir yakını olduğunu belirterek, "Umutluyum. O maçı buradan vermez. Muhabbetine, onun mesajına ihtiyacımız var." dedi.

Ziyaretçi Akını

Ayrıca, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal ile yönetmen Sinan Çetin gibi çok sayıda kişi de Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneye gelerek destek ziyaretinde bulundu.

Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan (ortada), TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili...

Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan (ortada), TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavisinin sürdüğü Şişli'deki hastaneyi ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı.

Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan (ortada), TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili...

Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan (ortada), TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavisinin sürdüğü Şişli'deki hastaneyi ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı.

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