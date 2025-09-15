Sisi: İsrail'in Uygulamaları Yeni ve Mevcut Barış Anlaşmalarını Tehlikeye Atıyor

Katar'daki İİT ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde sert mesaj

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Doha'da Hamas üyelerini hedef alan saldırının ardından Katar'da düzenlenen İİT ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi sırasında yaptığı konuşmada, İsrail'in bölgedeki uygulamalarının yeni barış anlaşmalarına yol açmayacağını ve mevcut anlaşmaları tehlikeye atabileceğini belirtti.

"İsrail’in uygulamaları tüm kırmızı çizgileri aştı."

Sisi, İsrail'in tutumunun gerilimi tırmandırma potansiyeli taşıdığını ve Tel Aviv'in tüm ateşkes çabalarını sabote ettiğini söyledi.

"Bu İsrail küstahlığı, zirve ülkelerinin tek taraflı düzenlemeleri engellemek için işbirliği vizyonu geliştirmesini gerektiriyor."

İsrail halkına da seslenen Sisi, "İsrail’in yaptıkları yeni barış anlaşmalarına yol açmadığı gibi mevcut olanları da akamate uğratabilir." uyarısında bulundu.