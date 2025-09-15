Sisi: İsrail'in Uygulamaları Yeni ve Mevcut Barış Anlaşmalarını Tehlikeye Atıyor

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail’in bölgedeki uygulamalarının yeni barış anlaşmalarını engelleyebileceğini ve mevcutları tehlikeye atabileceğini söyledi.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 18:13
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 18:13
Sisi: İsrail'in Uygulamaları Yeni ve Mevcut Barış Anlaşmalarını Tehlikeye Atıyor

Sisi: İsrail'in Uygulamaları Yeni ve Mevcut Barış Anlaşmalarını Tehlikeye Atıyor

Katar'daki İİT ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde sert mesaj

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Doha'da Hamas üyelerini hedef alan saldırının ardından Katar'da düzenlenen İİT ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi sırasında yaptığı konuşmada, İsrail'in bölgedeki uygulamalarının yeni barış anlaşmalarına yol açmayacağını ve mevcut anlaşmaları tehlikeye atabileceğini belirtti.

"İsrail’in uygulamaları tüm kırmızı çizgileri aştı."

Sisi, İsrail'in tutumunun gerilimi tırmandırma potansiyeli taşıdığını ve Tel Aviv'in tüm ateşkes çabalarını sabote ettiğini söyledi.

"Bu İsrail küstahlığı, zirve ülkelerinin tek taraflı düzenlemeleri engellemek için işbirliği vizyonu geliştirmesini gerektiriyor."

İsrail halkına da seslenen Sisi, "İsrail’in yaptıkları yeni barış anlaşmalarına yol açmadığı gibi mevcut olanları da akamate uğratabilir." uyarısında bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muş Bulanık'ta 3 Ölümlü Silahlı Kavga: 6 Kişi Tutuklandı
2
Starmer: Mandelson'ın Görevden Alınması Epstein Bağlantısıyla İlgili
3
Çin: ABD'nin Venezuela Açıklarındaki Askeri Operasyonları 'Barışı Tehdit Ediyor'
4
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami: UAEA ve Grossi'nin Sessizliği 'Tarihte Leke' Olacak
5
Aliyev, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu Şuşa'da Kabul Etti
6
Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı
7
Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü