Sisi ve Al Nahyan, Mısır-BAE İşbirliğini Güçlendiriyor

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile işbirliğini artırmak için görüştü.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 04:44
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 04:44
Sisi ve Al Nahyan, Mısır-BAE İşbirliğini Güçlendiriyor

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Mohammed bin Zayid Al Nahyan ile iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmenin yollarını ele aldı.

Resmi bir basın açıklamasında bulunan Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Muhammed eş-Şennavi, Sisi’nin Al Nahyan ile başkent Kahire'de bir araya geldiğini belirtti.

Sisi, Al Nahyan onuruna bir iftar verme nezaketinde bulunarak, iki ülke arasındaki güçlü ve tarihi ilişkilerin önemini vurguladı. Yemekte, Mısır ile BAE arasındaki çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirme konuları detaylı bir şekilde görüşüldü.

Al Nahyan, kendisine gösterilen sıcakmisafirperverlikten dolayı Sisi’ye teşekkür ederken, iki ülke arasındaki tarihi ilişkileri güçlendirmeye kararlı olduklarını ifade etti.

Yarın Kahire’ye ulaşan Al Nahyan’ın Mısır’daki ziyaretinin süresine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

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