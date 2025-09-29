Sisi ve Bin Zayid Trump'ın 'Gazze Planı'na Destek Verdi

Sisi ve Bin Zayid, Gazze'deki gelişmeleri görüşerek Donald Trump'ın 'Gazze Planı'na destek verdiklerini açıkladı; ekonomik işbirliğini güçlendirme taahhüdü verildi.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 17:25
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 17:25
Bölgesel gelişmeler ve ekonomik işbirliğinde ortak mesaj

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid, Gazze Şeridi'ndeki durumu ele almak üzere bir araya geldi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bin Zayid ülkeyi ziyaret etti; iki lider, heyetler arası görüşmenin ardından baş başa bir toplantı gerçekleştirdi ve bölgesel meseleleri değerlendirdi.

Görüşmede, liderler ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Planı olarak adlandırılan girişimden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Sisi ve Bin Zayid, bu girişimin Gazze'de savaşı sonlandırmayı hedeflediğini ve bölgede kapsamlı ve kalıcı bir barış sürecinin önünü açma potansiyeli taşıdığını vurgulayarak desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Abdulfettah es-Sisi, iki ülke arasında özellikle ticaret ve yatırım alanlarındaki ilişkilerin gelişmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti ve Mısır'ın BAE yatırımlarının önündeki tüm engelleri kaldırma konusunda kararlı olduğunu ifade etti.

Muhammed bin Zayid ise Mısır'da gözlenen yatırım ortamından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve ekonomik işbirliğini güçlendirme niyetlerini teyit etti.

