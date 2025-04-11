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Şişli'de 2 Kişinin Öldürüldüğü Silahlı Saldırıda 6 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Şişli'de 2 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili 6 kişi adliyeye sevk edildi. Saldırının faillerinin çete üyesi olduğu belirlendi.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 13:14
Şişli'de 2 Kişinin Öldürüldüğü Silahlı Saldırıda 6 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Şişli'de Kan Donduran Olay

Şişli'nin Kuştepe Mahallesi'nde 7 Nisan gecesi meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, toplamda 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Edinilen bilgilere göre, silahlı saldırıya karıştığı belirlenen A.S, B.Z, A.Y. ve S.M. adlı dört şahıs, Edirne'de gerçekleştirilen bir operasyonla yakalandı ve İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirildi. Ayrıca, yaşları 18'in altında olan iki başka şüpheli de gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Saldırının Detayları

Olayın meydana geldiği dairede Gültekin Gezer ve hamile olduğu öğrenilen Kader Küçükcoşkun öldürüldü. Olay yerinde yapılan incelemelerde, kurbanların dışında da 3 kişinin daha bulunduğu tespit edildi. Polis ekipleri, saldırıyı düzenleyen şüphelilerin çete üyesi olduğunu ve yanlış kişileri hedef aldıklarını ortaya koydu.

İçişleri Bakanı'ndan Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, olayla ilgili yakalanan şüphelilerin Edirne Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyona uğradıklarını duyurdu. Bakan, 4 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne teslim edildiğini, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla yakalanan M.S.'nin ise adliyeye sevk edildiğini belirtti.

Polisin olay üzerindeki iddiaları derinleştirmesi ve soruşturmayı titizlikle sürdürmesi bekleniyor.

Şişli'de 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 zanlı adliyeye...

Şişli'de 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 zanlı adliyeye sevk edildi.

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