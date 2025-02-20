Şişli'de 5 Katlı Binada Yangın: 8 Kişi ve 2 Kedi Kurtarıldı

Şişli'de bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 8 kişi ve 2 kedi kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 17:01
Şişli'de 5 Katlı Binada Yangın: 8 Kişi ve 2 Kedi Kurtarıldı

Şişli'de Yangın Harekete Geçirdi

Şişli, Meşrutiyet Mahallesi Akkirman Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Henüz Bilinmiyor

Yangın, dördüncü katta meydana geldi ve henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kurtarma Operasyonu Başarıyla Tamamlandı

İtfaiye ekipleri, yangından etkilenen üst katlarda mahsur kalan 8 kişi ve 2 kediyi kurtarmak için başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Kurtarma işlemi sırasında bir itfaiye eri, üşüyen bir vatandaşa montunu ve kaskını vererek yardımda bulundu.

Yangın Kontrol Altına Alındı

İtfaiye ekiplerinin olay yerinde gösterdiği hızlı ve etkili müdahale sayesinde yangın kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin başarılı çalışmaları, olayın daha da büyümesini engelledi.

Şişli'de 5 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye...

Şişli'de 5 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri binanın üst katında mahsur kalan aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi ve 2 kediyi kurtardı.

Şişli'de 5 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye...

Şişli'de 5 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri binanın üst katında mahsur kalan aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi ve 2 kediyi kurtardı.

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