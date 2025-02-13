Şişli'de 8 Katlı Binada Yangın Alev Alevdi: İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Şişli’de Yangın Paniği

İstanbul'un Şişli ilçesinde, Gülbahar Mahallesi Karanfil Yorulmaz Sokak'ta bulunan 8 katlı bir apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Kombi

Olay, apartmanın birinci katındaki dairenin balkonunda bulunan kombiden kaynaklanan bir yangınla başladı. Yangını fark eden bina sakinleri hemen ihbarda bulundu.

Güvenlik Önlemleri Alındı

İhbar üzerine hızla olay yerine gelen polis ekipleri, sokakta güvenlik önlemleri alarak bina sakinlerini tahliye etti. Yangın, itfaiye görevlileri tarafından gerçekleştirilen müdahaleyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın sonrası can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılacak.

Şişli’de 8 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.