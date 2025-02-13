DOLAR
36,09 0,07%
EURO
37,78 -0,69%
ALTIN
3.396,38 -0,9%
BITCOIN
3.458.380,84 1,24%

Şişli'de 8 Katlı Binada Yangın Alev Alevdi: İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Şişli’de bir apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 22:58
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 23:04
Şişli'de 8 Katlı Binada Yangın Alev Alevdi: İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Şişli’de Yangın Paniği

İstanbul'un Şişli ilçesinde, Gülbahar Mahallesi Karanfil Yorulmaz Sokak'ta bulunan 8 katlı bir apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Kombi

Olay, apartmanın birinci katındaki dairenin balkonunda bulunan kombiden kaynaklanan bir yangınla başladı. Yangını fark eden bina sakinleri hemen ihbarda bulundu.

Güvenlik Önlemleri Alındı

İhbar üzerine hızla olay yerine gelen polis ekipleri, sokakta güvenlik önlemleri alarak bina sakinlerini tahliye etti. Yangın, itfaiye görevlileri tarafından gerçekleştirilen müdahaleyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın sonrası can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılacak.

Şişli’de 8 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şişli’de 8 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emine Erdoğan ve Asıfa Butto Zerdari'den Eğitim ve Çevre Üzerine Önemli Görüşme
2
Türk Tekstil Firmaları Mısır'da Ürünlerini Tanıttı
3
Yozgat'ta Eğitime Ara Verildi: Hava Koşulları Sebebiyle Okullar Tatil Edildi
4
Nevşehir'de Yolcu Minibüsü Devrildi: 6 Yaralı
5
IKBY Başbakanı Barzani: 'SDG (PKK/YPG), Suriye'de tüm Kürtleri temsil etmiyor'
6
Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!