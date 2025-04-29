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Şişli'de 8 Katlı Binada Yangın Beslediği Panik Sonrasında Söndürüldü

İstanbul Şişli'de 8 katlı bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 29.04.2025 20:36
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 20:36
Şişli'de 8 Katlı Binada Yangın Beslediği Panik Sonrasında Söndürüldü

İstanbul Şişli'de, Halide Edip Adıvar Mahallesi Akar Caddesi'nde bulunan 8 katlı bir binada yangın meydana geldi. Yangın, binanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

Olayın hemen ardından, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın sırasında, dairede bulunan bir kadın ve üç çocuğu, çevredeki vatandaşların yardımıyla güvenli bir şekilde bina dışına çıkarıldı.

Polis, yangın alanında güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi neticesinde yangın kontrol altına alındı.

Anne ve çocukları, sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak tedbir amaçlı sağlık kontrollerine tabi tutuldu. Olayın ardından vatandaşlar rahat bir nefes alırken, yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Şişli'de 8 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle...

İstanbul Şişli'de 8 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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