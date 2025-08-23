DOLAR
40,83 -0,11%
EURO
47,84 -0,12%
ALTIN
4.431,67 0,1%
BITCOIN
4.720.486,87 1,11%

Şişli'de Eniştesini Öldüren Zanlı Yakalandı

Şişli'de kız kardeşine kötü davrandığı iddiasıyla eniştesini öldüren Suat S. yakalandı; olay anı kamerada, zanlının 35 suç kaydı bulundu.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 11:20
Şişli'de Eniştesini Öldüren Zanlı Yakalandı

Şişli'de Eniştesini Öldüren Zanlı Yakalandı

İstanbul Şişli'de, kız kardeşine kötü davrandığı iddiasıyla eniştesini öldüren zanlı yakalandı. Olay, İnönü Mahallesi Harbiye Çayırı Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Olayın Ayrıntıları

İddiaya göre Sevgi Ç. (35), eşi Ejder Ç. (34) ile tartıştıktan sonra babasının evine gitti. Eşini tekrar eve dönmesi için ikna etmeye giden Ejder Ç., aracıyla sokağa girdiği sırada kayınbiraderi Suat S. tarafından silahla yaralandı. Yakınları tarafından hastaneye götürülen Ejder Ç. hayatını kaybetti.

Gözaltı ve İfade

Olayın ardından gözaltına alınan Suat S.'nin çeşitli suçlardan 35 kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheli, emniyetteki ifadesinde ölen eniştesinin ablasına kötü davrandığını ileri sürdü.

Güvenlik Kamerası Kaydı

Olay anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Kaydın incelenmesinde, Ejder Ç.'nin aracıyla sokağa giriş yaptığı, ardından şüphelinin yanına gelerek saldırıyı gerçekleştirdiği ve elindeki silahla olay yerinden kaçtığının görüldüğü belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu
2
Çanakkale Gelibolu'da Orman Yangını Dronla Görüntülendi
3
15 Ağustos 2025 Gündemi: Siyaset, Ekonomi ve Uluslararası Görüşmeler
4
Türkiye 22 Yılda Ekonomide Dönüşüm: 390 Milyar Dolarlık İhracat Hedefi
5
Erzurum Kültür Yolu Festivali 7. Günde: Konser, Sergi ve Çocuk Etkinlikleri
6
Antalya'da Pastanede Silahlı Kavga: Oda Başkanı 2 Kişiyi Öldürdü, İntihar Etti
7
Kocaeli Derince'de Yangın: Ekipler Mücadele Ediyor

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi