Şişli'de Eniştesini Öldüren Zanlı Yakalandı

İstanbul Şişli'de, kız kardeşine kötü davrandığı iddiasıyla eniştesini öldüren zanlı yakalandı. Olay, İnönü Mahallesi Harbiye Çayırı Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Olayın Ayrıntıları

İddiaya göre Sevgi Ç. (35), eşi Ejder Ç. (34) ile tartıştıktan sonra babasının evine gitti. Eşini tekrar eve dönmesi için ikna etmeye giden Ejder Ç., aracıyla sokağa girdiği sırada kayınbiraderi Suat S. tarafından silahla yaralandı. Yakınları tarafından hastaneye götürülen Ejder Ç. hayatını kaybetti.

Gözaltı ve İfade

Olayın ardından gözaltına alınan Suat S.'nin çeşitli suçlardan 35 kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheli, emniyetteki ifadesinde ölen eniştesinin ablasına kötü davrandığını ileri sürdü.

Güvenlik Kamerası Kaydı

Olay anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Kaydın incelenmesinde, Ejder Ç.'nin aracıyla sokağa giriş yaptığı, ardından şüphelinin yanına gelerek saldırıyı gerçekleştirdiği ve elindeki silahla olay yerinden kaçtığının görüldüğü belirtildi.