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Şişli'de İki Katlı Binada Kısmi Çökme Olayı

Şişli'de bir binanın ikinci katında kısmi çökme gerçekleşti. Olay yerine sevk edilen ekipler arama çalışmalarına başladı.

Yayın Tarihi: 13.04.2025 21:15
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 21:15
Şişli'de İki Katlı Binada Kısmi Çökme Olayı

Şişli'de İki Katlı Binada Kısmi Çökme Olayı

Şişli'nin İnönü Mahallesi Küçük Bayır Sokak'ta bulunan iki katlı bir binanın ikinci katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle kısmi çökme meydana geldi. Olay sonrası hızlıca ihbarda bulunulmasının ardından bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, güvenlik önlemleri alarak bina çevresine güvenlik şeridi çekti. Çevredeki vatandaşların içeride bir kişinin bulunduğuna dair bilgi vermeleri üzerine, AFAD ve itfaiye ekipleri binada arama çalışması başlattı. Yapılan detaylı incelemede, içeride kimsenin bulunmadığı tespit edildi.

Kısmi çökme sonucunda binanın ikinci katında düzeyde hasar oluştu. Olay yerindeki ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Şişli'de 2 katlı binada kısmi çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve...

Şişli'de 2 katlı binada kısmi çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Şişli'de 2 katlı binada kısmi çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve...

Şişli'de 2 katlı binada kısmi çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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