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Şişli'de Kayıp Kız Çocuğu Cansız Bedeni Bulundu

Şişli'de kaybolan kız çocuğunun cesedi mezarlıkta bulundu, cinayet şüphelisi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 02:38
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 02:38
Şişli'de Kayıp Kız Çocuğu Cansız Bedeni Bulundu

Feriköy'de Trajik Olay

İstanbul'un Şişli ilçesinde kaybolan 6 yaşındaki Ş.E.H.'nin cesedi, Feriköy Mezarlığı'nda bulundu. Ailesinin 31 Ekim tarihinde kayıp başvurusu yapmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Cansız Bedeni Mezarlıkta Bulundu

Yapılan araştırmalar neticesinde, küçük kızın cansız bedeni mezarlıkta tespit edildi. Olayın gerçekleştiği yerin detaylı taramasını yapan emniyet ekipleri, yaşanan trajik olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bir cinayet şüphelisini gözaltına aldı. Olay, hem aileyi hem de çevre halkını derinden üzdü.

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