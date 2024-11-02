Şişli'de Kayıp Kız Çocuğu Cansız Bedeni Bulundu

Feriköy'de Trajik Olay

İstanbul'un Şişli ilçesinde kaybolan 6 yaşındaki Ş.E.H.'nin cesedi, Feriköy Mezarlığı'nda bulundu. Ailesinin 31 Ekim tarihinde kayıp başvurusu yapmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Cansız Bedeni Mezarlıkta Bulundu

Yapılan araştırmalar neticesinde, küçük kızın cansız bedeni mezarlıkta tespit edildi. Olayın gerçekleştiği yerin detaylı taramasını yapan emniyet ekipleri, yaşanan trajik olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bir cinayet şüphelisini gözaltına aldı. Olay, hem aileyi hem de çevre halkını derinden üzdü.