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Şişli'de Kozmetik Mağazasında Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilenerek Hastaneye Kaldırıldı

Şişli'de bir kozmetik iş yerinde çıkan yangın söndürüldü, 3 kişi dumandan etkilendi.

Yayın Tarihi: 06.08.2025 18:46
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 18:46
Şişli'de Kozmetik Mağazasında Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilenerek Hastaneye Kaldırıldı

Şişli'de Yangın Panik Yarattı

Şişli'nin Gülbahar Mahallesi Muhtar Sokak'ta bir kozmetik ürünleri satışı yapılan iş yerinde çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, kısa sürede geniş bir alana yayılarak iş yerini tamamen sardı.

Alevler ve Duman Paniği

Yangının büyümesiyle birlikte iş yerinin etrafında yoğun bir duman oluştu. Olay yerine hemen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri alan polis, hem iş yerinin bulunduğu binada hem de çevresinde gerekli önlemleri aldı.

Dumandan Etkilenenler Hastaneye Kaldırıldı

Yangın sırasında dumandan etkilenen 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından yerinde yapılan müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde söndürülürken, iş yerinde önemli hasar meydana geldi.

Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği bildirildi.

Şişli'de kozmetik ürün satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 3...

Şişli'de kozmetik ürün satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi.

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