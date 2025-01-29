Şişli'de Restorana Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Yakalandı

Şişli'de Restorana Silahlı Saldırı

İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan bir restorana 24 Ocak Cuma günü silahla ateş açan iki şüpheli, Küçükçekmece'de yakalandı. Esentepe Mahallesi'ndeki restoranın camlarına ateş eden saldırganlar, olay yerinden kaçmayı başarmıştı.

Polis Ekipleri Hızla Harekete Geçti

Saldırının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şüphelilerin peşine düştü. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, şüpheliler I.B. ve A.D., Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki iki farklı adreste yakalandı.

Silahlar ve Mermiler Ele Geçirildi

Yakalama esnasında yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve toplamda 45 fişek ele geçirildi. Ele geçirilen silahların, olayda kullanılan silahlar olup olmadığı araştırılıyor.

Emniyet Açıklama Yaptı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "İstanbul'umuzun huzuruna kasteden şehir eşkıyalarına geçit yok." ifadelerini kullandı. Bu açıklama, halkın güvenliğini sağlamaya yönelik kararlılığın bir göstergesi olarak değerlendirildi.