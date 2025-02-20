Şişli'de Yamaçtan Kopan Kayalar Bina Önüne Düştü

Şişli Kuştepe'de yamaçtan kopan kayalar, yağmur sonrası bir binanın önüne düştü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 12:31
Şişli'de Yamaçtan Kopan Kayalar Bina Önüne Düştü

Şişli'de Yağış Sonrası Kaya Düşmesi Kameralara Yansıdı

Şişli'de etkili olan yağışlar nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçaları, Kuştepe Mahallesi Fidan Sokak'ta bulunan bir binanın önüne düştü. Olay, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaya parçaları, yaklaşık 15 metre yükseklikten düşerek bir binanın giriş kapısının önüne konumlandı. Olay sonrası, durumu fark eden vatandaşlar ihbarda bulundu ve zabıta ekipleri hemen olay yerine gelerek bina önüne güvenlik şeridi çekti.

Bina Yöneticisi Soruna Dikkat Çekti

Binanın yöneticisi Tayfun Göz, yıllardır devam eden bu sorunun çözülmesi için yetkililere çağrıda bulundu. Göz, "Bu sorun 6-7 senedir devam ediyor. Defalarca bildirmemize rağmen kimse ilgilenmedi. Bütün bina sakinleri korkup dışarı çıkıyor. Önlem alınıp bu sorunun ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz," şeklinde konuştu.

Bina Sakinleri Gerçekleşen Tehlikeye Dikkat Çekti

Olay anında binada bulunan Yunus Demirci ise, uzun süredir benzer sorunların yaşandığını belirtti. Demirci, "Şikayetlerimize rağmen bir çözüm üretildiğine tanık olmadık. Taş örüldü, ama bu geçici bir çözüm; arkası toprak doluyor. Eve girerken kaçarak girdim, peşimden kayalar yuvarlandı. Yaşlı insanlar var ve bu durum çok tehlikeli," şeklinde belirtti.

Yetkililerin, bu ciddi soruna kalıcı bir çözüm üreteceği umuluyor.

Şişli'de yağışın etkisiyle yamaçtan kopan kaya parçaları, yaklaşık 15 metre yükseklikten, bir...

Şişli'de yağışın etkisiyle yamaçtan kopan kaya parçaları, yaklaşık 15 metre yükseklikten, bir binanın giriş kapısının önüne düştü.

Şişli'de yağışın etkisiyle yamaçtan kopan kaya parçaları, yaklaşık 15 metre yükseklikten, bir...

Şişli'de yağışın etkisiyle yamaçtan kopan kaya parçaları, yaklaşık 15 metre yükseklikten, bir binanın giriş kapısının önüne düştü.

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