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Şişli'de Yıkım Halindeki Binada Yangın Çıktı

Şişli'de yıkım sürecindeki bir binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, işçiler mahsur kaldı.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 16:19
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 17:47
Şişli'de Yıkım Halindeki Binada Yangın Çıktı

Şişli'de, inşaat faaliyetleri devam eden 4 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmış durumda. Yangın, Mecidiyeköy Mahallesi Selahattin Pınar Caddesi üzerinde, yıkım çalışmaları sırasında patlak verdi.

Yangın nedeniyle, binanın yıkımı için orada bulunan işçiler mahsur kaldı. Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Olayla ilgili daha fazla bilgi ve detayların gelmesi bekleniyor.

Şişli'de, yıkım işlemi yapılan 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürülmeye...

Şişli'de, yıkım işlemi yapılan 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Şişli'de, yıkım işlemi yapılan 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürülmeye...

Şişli'de, yıkım işlemi yapılan 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

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