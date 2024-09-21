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Şişli'de Yüksek Katlı Plazada Yangın Alarmı

Şişli'deki 10 katlı plazada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 14:16
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 14:16
Şişli'de Yüksek Katlı Plazada Yangın Alarmı

Şişli'de Yangın Panic Yarattı

İstanbul'un Şişli ilçesinde, Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan 10 katlı bir plazanın 9. katında yangın çıktı. Olayın sebebi henüz belirlenemedi.

Olayın Gelişimi

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine kısa sürede İstanbul İtfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına almaya çalışıyorlar.

Yangının Sebebi Araştırılıyor

Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililer inceleme başlattı. Yangının yayılmasını engellemek için çalışmalar devam ediyor.

Daha fazla bilgi için takipte kalın.

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Şişli'de Yüksek Katlı Plazada Yangın Alarmı

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