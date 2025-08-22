DOLAR
41,01 -0,16%
EURO
48,01 -0,63%
ALTIN
4.415,67 -0,51%
BITCOIN
4.731.633,61 -2,33%

Sistan ve Beluçistan'da Silahlı Saldırı: 5 Polis Öldü

İran'ın Sistan ve Beluçistan eyaletinde Haş-İranşehr yolunda düzenlenen silahlı saldırıda 5 polis hayatını kaybetti; saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 16:21
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 16:21
Sistan ve Beluçistan'da Silahlı Saldırı: 5 Polis Öldü

Sistan ve Beluçistan'da Silahlı Saldırı: 5 Polis Öldü

Olay ve Soruşturma

İran devlet televizyonunun verdiği habere göre, Sistan ve Beluçistan eyaletinde devriye ekiplerine yönelik silahlı saldırıda 5 polis yaşamını yitirdi.

Saldırı, Haş-İranşehr yolunda bir kontrol noktasında görevli iki devriye ekibine yönelik olarak gerçekleştirildi.

Yetkililer, saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattıklarını açıkladı.

Sorumluluk ve Bölgedeki Durum

Olayı henüz üstlenen olmadı. Bölgedeki daha önceki sivil ve askeri hedeflere yönelik saldırıyı ise Ceyşu'l Adl adlı örgüt üstlenmişti.

İLGİLİ HABERLER

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Lammy: İsrail'in Yardım Engeli Gazze'de 'İnsan Yapımı' Felaket Yarattı
2
Bitlis Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 954. Yılı Etkinlikleri Başladı
3
Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 5 yaralı
4
Club Med 2 Fethiye Körfezi'ne Demirledi: 283 Turist Kıyıya Taşındı
5
Küresel Kararlılık Filosu: Barselona ve Tunus'tan Gazze'ye Tarihin En Büyük Dayanışma Misyonu
6
Muğayyir'de Zorla Göç Uyarısı: FKÖ'lü Müeyyed Şaban'dan İsrail'e Tepki
7
Gölbaşı'nda Temizlik İşçileri Altın ve Paralı Çantayı Sahibine Ulaştırdı

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası