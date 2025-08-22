Sistan ve Beluçistan'da Silahlı Saldırı: 5 Polis Öldü

Olay ve Soruşturma

İran devlet televizyonunun verdiği habere göre, Sistan ve Beluçistan eyaletinde devriye ekiplerine yönelik silahlı saldırıda 5 polis yaşamını yitirdi.

Saldırı, Haş-İranşehr yolunda bir kontrol noktasında görevli iki devriye ekibine yönelik olarak gerçekleştirildi.

Yetkililer, saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattıklarını açıkladı.

Sorumluluk ve Bölgedeki Durum

Olayı henüz üstlenen olmadı. Bölgedeki daha önceki sivil ve askeri hedeflere yönelik saldırıyı ise Ceyşu'l Adl adlı örgüt üstlenmişti.