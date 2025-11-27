Situs inversus totalis hastasına başarılı laparoskopik safra kesesi ameliyatı

Denizli Devlet Hastanesi'ne karın ağrısı şikâyeti ile başvuran ve doğuştan iç organları ters konumlu olan 62 yaşındaki Pevziye Dikbaş'a, kapalı yöntemle safra kesesi ameliyatı yapıldı. Nadir görülen bu vaka, operasyonun başarılı şekilde tamamlanmasıyla hastanın sağlığına kavuşmasıyla sonuçlandı.

Tanı ve cerrahi planlama

Başvuru sonrası yapılan tetkiklerde hastada safra kesesi iltihabına bağlı ağrı olduğu belirlendi. Daha önceki tetkiklerinde organlarının ters yerleşimli olduğunu bilen hasta, doktoruna güvenerek ameliyat olmak istediğini ifade etti. Yapılan değerlendirme sonucunda hastaya laparoskopik (kapalı) safra kesesi ameliyatı planlandı.

Hastanın organ yerleşimi, tıp literatüründe situs inversus totalis olarak adlandırılan ve iç organların ayna görüntüsü şeklinde ters konumlandığı nadir bir anatomik varyant olarak kaydedildi. Bu durum, tanı ve cerrahi yaklaşımı güçleştiren bir unsur olarak değerlendirildi; ancak ekip, görüntüleme yöntemleriyle durumu teyit ederek operasyonu alışılmışın dışında ters planlayıp uyguladı.

Operasyonu gerçekleştiren doktorun açıklaması

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Eşref Oğuz Özgür, vaka ile ilgili şunları söyledi: "Hastamız, yaklaşık bir haftadır devam eden karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleriyle bize başvurdu. Daha sonra ultrason ve laboratuar tahlilleri yapıldı. Hastamıza safra kesesi iltihabı dediğimiz tıp dilinde akut kolesistit tablosu teşhisi kondu. Akut kolesistit, genellikle ani başlayan karın ağrıları ile kendini gösterse de, bu semptomların görüldüğü farklı hastalıklar da bulunduğundan detaylı muayene ve ultrason görüntülemesi oldukça önemlidir. Herhangi bir tetikleyici neden dolayısıyla (safra kesesi taşları) veya taşsız ortaya çıkabilen akut kolesistit, tedavi edilmemesi durumunda ölüme kadar varabilen ciddi komplikasyonlar ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle safra kesesi iltihabı belirtileri yaşayan hastaların bir an önce sağlık kuruluşlarına başvurarak muayeneden geçmesi gerekir. Bu hastamızda da operasyon gerektiği kendisine anlatılarak operasyon planlamamızı yaptık. Ama hastamızın ilginç bir özelliği vardı, doğuştan organları ters durumdaydı ve bu tıp dilinde situs inversus totalis olarak adlandırılıyor. Situs inversus totalis, akut abdominal ağrının tanı ve tedavisini güçleştiren çok nadir görülen bir anatomik anomali olup, viseral organların ayna görüntüsünde yer değiştirdiği durumdur. Hastamız geldiğinde bize bu bilgilendirmeyi yaptı, biz de görüntüleme yöntemleri ile durumu teyit ettik. Normalde safra kesemiz, karaciğer sağ lobun alt yüzeyinde yerleşimdedir. Safra kesesi, hastamızın sağ tarafında olması gerekirken sol tarafında, karaciğer sol lob sağda, sağ lob sol tarafta yer alıyordu. Kapalı (laparoskopik) ameliyat planlamasını, alışagelmişin dışında ters olarak hazırladık. Bu durum, cerrahi teknik olarak zorluk oluştursa da, ekibimiz operasyonu başarılı şekilde tamamladı ve hastamız sağlıkla taburcu edildi. Nadir görülen bir olgu olarak, bizim için klinik tecrübemize katkıda bulunan ilginç ve kayda değer bir vaka oldu."

Hastanın durumu ve değerlendirme

Operasyonu gerçekleştiren ekip, cerrahi güçlüğe rağmen ameliyatı başarıyla tamamladı ve hasta kısa süre sonra taburcu edildi. Vaka, hem nadir anatomik yapısı hem de laparoskopik yöntemle başarılı tedavi edilmesi nedeniyle klinik deneyime katkı sağladı.

Hastanın teşekkür mesajı

Pevziye Dikbaş ameliyat sonrası duygularını şu sözlerle aktardı: "Doktorumuza çok teşekkür ediyorum, beni şikayetlerimden kurtardı, ellerine sağlık. Çok memnunum ve mutluyum. Allah doktorumuza da sağlık ve sıhhat versin"

