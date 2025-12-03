Sivas Çukurbelen'de 5 Fidanla Başlayan Dönüşüm: 3 Bin Ağaçlık Orman

Sivas'ın Çukurbelen köyünde 5 fidanla başlayan seferberlik, yaklaşık 3 bin ağaçlık ormana dönüştü

Yıllar önce gölgesinde dinlenilecek bir ağacın olmadığı Çukurbelen köyünde, iki arkadaşın başlattığı fidan dikme girişimi, bugün yaklaşık 3 bin ağaç ile sonuçlandı. Köydeki çalışmalar, hem yerel halkı hem de çevre köyleri etkileyerek fidan dikimini kültür haline getirdi.

Başlangıç: 5 fidanla doğan umut

Çukurbelen köyünde doğup büyüyen iki arkadaş, yaklaşık 20 yıl önce fidan dikmeye karar verdi. 5 fidan ile başlayan girişim, filizlenip yeşermesinin ardından artarak devam etti. Projenin öncülerinden Abdulbaki Hafızoğlu ile hayatını kaybeden arkadaşı Talat Akgül, dağlık ve tamamen kıraç arazide orman oluşturmayı amaçladı.

Abdulbaki Hafızoğlu süreci şöyle aktardı: "Bizler bu köyün sakinleri olarak bu köyden 70 yıl önce şehre göçtük. 30 yıllık çalışma hayatından sonra doğup büyüdüğümüz, çiğdem, nergis topladığımız köyümüzün kıraç arazilerine gezmeye geliyorduk. Bu tarıma elverişsiz bozkırlarda gezerken gölgesinde serinleyebileceğimiz bir ağacın olmadığını fark ettik. Bunun üzüntüsü içinde kahroluyorduk. Talat Akgül abim bu girişimi ile birkaç fidan dikmek için fikir beyan etti, ben de olumlu karşıladım. 5 tane fidan dikmek istedik, bunları diktik. Bu 5 fidan bir yıl sonra filizlenip yeşerince bu bize motivasyon oldu. Abim bana birkaç tane daha dikelim dedi. Biz daha fazla dikerken bize bir şevk geldi. Burada ağaç dikmek için imkân yoktu, arabalarımızın arkasına bidonlar doldurup ağaçları diktik. Köyümüzün halkını motive ettik, buraya 2 bin ağaç diktik. Dışarıdan görenler de heveslendiler, bize maddi manevi destek oldular."

Köyde yayılan ağaç sevgisi

Çukurbelen, Sivas kent merkezine 18 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Başlangıçtaki tek noktadan üç farklı ağaçlık alana yayılan dikimler, köy sakinlerinin de katılımıyla büyüdü. Her fidanın üzerine köylülerin isimleri verildi; bu uygulama köyde bir gelenek haline geldi.

Köy muhtarı Ahmet Tüfekçi çalışmayı özetleyerek, "Köyümüzde üç tane ormanımız oldu, büyüklerimiz sayesinde güzel bir orman oluşturduk. Toplamda 3 bini aşkın ağacımız oldu. Arazimizin dağlık kısımlarında böyle bir çalışmayı gerçekleştirdik. Bu fidanlarda tüm köy halkının emeği var, her ağaçta dikenlerin isimleri yazılı. Kuruyan ağaçları tekrar dikiyoruz, bu şekilde ülkemizi yeşillendirmeye çalışıyoruz" dedi.

Her fidan bir gelecek

Köy sakinlerinden Ahmet Dumlu ise projeyi hem kültürel miras hem de örnek girişim olarak nitelendirdi: "Bu yapılan projenin bizim atalarımızdan, dedelerimizden kalan hem güzel bir örnek hem de büyük bir miras. Bu çalışmaların diğer köylere de güzel bir örnek olmasını, onların da görüp paylaşmasını istiyorum. Her fidan bir hayalin başlangıcıdır."

Çukurbelen'deki bu dönüşüm, kıraç arazilerde bile planlı ve topluluk odaklı ağaçlandırma ile yeşil alanların nasıl yaratılabileceğine dair somut bir örnek sunuyor.

