Sivas Emniyet Müdürlüğü'nden 30 Ağustos'a Özel Klip

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, 30 Ağustos Zafer Bayramı için tarihi mekanlarda çekilen kliple birlik ve Cumhuriyete bağlılık mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 21:14
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 21:14
Valilikten yapılan açıklamaya göre hazırlanan klipte birlik ve Cumhuriyete bağlılık vurgulandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla şehrin tarihi mekanlarında özel bir klip çekti.

Klipte, çocuklar polislerle birlikte Mustafa Kemal Atatürk portresinin üzerine kırmızı boya ile el basarak vatan sevgisi ve Cumhuriyete bağlılık mesajı verdi.

Emniyet yetkilileri, klipte milli birlik ve beraberliğe vurgu yapıldığını belirterek vatandaşların bayramını kutladı.

