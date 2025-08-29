Sivas Emniyet Müdürlüğü'nden 30 Ağustos'a Özel Klip

Valilikten yapılan açıklamaya göre hazırlanan klipte birlik ve Cumhuriyete bağlılık vurgulandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla şehrin tarihi mekanlarında özel bir klip çekti.

Klipte, çocuklar polislerle birlikte Mustafa Kemal Atatürk portresinin üzerine kırmızı boya ile el basarak vatan sevgisi ve Cumhuriyete bağlılık mesajı verdi.

Emniyet yetkilileri, klipte milli birlik ve beraberliğe vurgu yapıldığını belirterek vatandaşların bayramını kutladı.