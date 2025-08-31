Sivas İmranlı'da Anız Yangını Ağaçlık Alana Sıçradı
Söndürme çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor
Sivas'ın İmranlı ilçesi Demirtaş köyünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak Kevenli köyündeki ağaçlık alana sıçradı.
Olayın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, Orman Müdürlüğü ve jandarma ile birlikte iş makineleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor; söndürme çalışmaları sürüyor ve bölgedeki ekipler alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba harcıyor.