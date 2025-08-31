DOLAR
Sivas İmranlı'da Anız Yangını Ağaçlık Alana Sıçradı

İmranlı Demirtaş'ta çıkan anız yangını rüzgarla Kevenli'deki ağaçlık alana sıçradı; itfaiye, Orman Müdürlüğü, jandarma ve iş makineleri müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 19:25
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 19:25
Söndürme çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor

Sivas'ın İmranlı ilçesi Demirtaş köyünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak Kevenli köyündeki ağaçlık alana sıçradı.

Olayın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, Orman Müdürlüğü ve jandarma ile birlikte iş makineleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor; söndürme çalışmaları sürüyor ve bölgedeki ekipler alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba harcıyor.

