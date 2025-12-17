Sivas’ın Silüetini Yenileyen 4 Minareli Merkez Camisi Bitme Aşamasında

Proje ve İnşaat Durumu

Sivas’ta şehir merkezinde 2020 yılında yapımına başlanan Merkez Camisi, hayırseverlerin destekleriyle bitme noktasına geldi. Şehir silüetinde yerini alan yapı, 4 minareli büyük cami olarak öne çıkıyor.

17 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen caminin dış işlemleri büyük oranda tamamlandı. İçerisindeki işlemler ve çevre düzenleme çalışmaları sürüyor; hayırseverlerin devam eden destekleriyle kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Şehir meydanıyla bitişik konumda olan caminin kapalı alanında 2 bin 400 kişi aynı anda namaz kılabilecek. Gece aydınlatmaları da tamamlanan cami, şehrin her noktasından rahatlıkla görülebiliyor. Henüz hizmete açılamasa da tamamlanma aşamasındaki dış yapısıyla şehrin silüetinde yerini aldı.

Vatandaşların Görüşleri

Kaya Erdoğan yapımı devam eden caminin Sivas’ın gurur duyacağı bir eser olduğunu belirtip, "Sivas için güzel bir iş, gayet güzel, her taraftan gözüküyor. Çok muazzam. Hem turizm açısından hem diğer konularda Sivas’ın bir gururu oldu. Camiyi takdir ediyoruz, emeği geçenlere, elini taşın altına koyanlara teşekkür ediyorum" dedi.

Kadir Küpeli ise artık Sivas’ın da 4 minareli bir camisi olduğunu ifade edip, "Bütün şehirlerde dört minareli cami var, bizim de oldu. Şehrimizin bir simgesi haline gelecek ve geldi de. Yapılan her şey güzeldir, eleştiri olmasın. Çok güzel bir şey, her taraftan görülüyor. Kardeşler Tepesi’nden de görülüyor, Merakum’dan da görülüyor. Şehrimizin imajı oldu, çok güzel bir şey. İstanbul’un Fatih Camisi varsa Sivas’ın da Merkez Camisi var" şeklinde konuştu.

Orhan Kaya ise camiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Memlekete, millete hayırlı olsun. Cemaati bol olsun. Süslü camilerin önemi yok, önemli olan kaliteli, samimi mümin kulların içinde saf tutması."

SİVAS'TA ŞEHİR MERKEZİNDE İNŞA EDİLEN MERKEZ CAMİSİ BİTME NOKTASINA GELDİ, 4 MİNARELİ BÜYÜK CAMİ ŞEHRİN HER YERİNDEN GÖRÜLEBİLİRKEN SİVAS'IN SİLUETİNİ YENİLEDİ.